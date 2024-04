SAN SEVERO (FOGGIA) – Un 42enne è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar a San Severo, nel Foggiano.

L’uomo è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri. Al momento dell’agguato davanti al bar c’erano numerose persone. Il 42enne, che non è in gravi condizioni, è stato raggiunto da due colpi di pistola alle gambe.

Le indagini dei carabinieri si starebbero concentrando su una persona che al momento risulta irreperibile.

Il movente potrebbe essere legato a un litigio tra famigliari.

La persona che ha sparato potrebbe essere fuggita con un’auto di grossa cilindrata che è stata ritrovata qualche ora dopo l’agguato abbandonata nelle campagne di San Severo.