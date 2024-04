Incidente nei pressi di Foce Varano: motociclista illeso, passeggera ferita (FT - VIDEO)

ISCHITELLA, 6 aprile 2024 – Incidente stradale nei pressi di Foce Varano, a Ischitella, oggi pomeriggio. Una moto è uscita di strada, con conseguenze pericolose per i suoi occupanti.

Da raccolta dati, l’incidente ha coinvolto una moto che per cause ancora da chiarire è uscita di strada, finendo fuori dalla carreggiata principale. Fortunatamente, il motociclista è uscito illeso dall’accaduto, mostrando solo lievi segni di shock per l’esperienza vissuta.

Purtroppo, la donna che viaggiava come passeggero sulla moto è stata trasportata d’urgenza a Casa Sollievo della Sofferenza con ferite riportate nell’incidente. Intervenuto anche l’elisoccorso. La donna risulta cosciente, con ferite a una gamba e a un braccio.

Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte nell’incidente. Gli inquirenti proseguiranno nelle loro indagini per comprendere appieno le circostanze dell’evento.