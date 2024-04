FOGGIA – “Giornata di pienone oggi. Il volo Foggia -Linate registra un riempimento superiore ai 90 passeggeri, mettendo le ali a questa rotta.

Ricordiamo ancora che, a partire da oggi 6/4/2024, il collegamento aereo tra il GinoLisa di Foggia e lo scalo cittadino di Milano, collegato in 12 minuti a Piazza San Babila dalla nuova metropolitana M4, diventa giornaliero (ad eccezione del venerdì), con possibilità di rientrare in giornata il martedì ed il giovedì tramite il secondo volo dall’aeroporto di Orio al Serio, in partenza per Foggia alle 20:35.

Forza Gino Lisa!”

Lo riporta una nota di Mondo Gino Lisa.