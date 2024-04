MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “L’Amministrazione D’Arienzo ha sprecato una quantità enorme di denaro pubblico senza portare a termine le opere appaltate.

1. PALESTRA ZONA GALLUCCIO. Importo: 500 mila euro. Ultimazione dei lavori entro il 2020. OPERA INCOMPIUTA.

2. STRADA DI ACCESSO ALLA PALESTRA. Importo: 400 mila euro. Ultimazione dei lavori entro il 2020. OPERA INCOMPIUTA.

3. EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ. Importo: 693 mila euro. Ultimazione dei lavori: 5 luglio 2021. OPERA INCOMPIUTA.

4. PIAZZA DUCA D’AOSTA. Importo: 600 mila euro. Ultimazione dei lavori: 19 settembre 2021. OPERA NON INIZIATA. Risolto il contratto.

5. VILLA COMUNALE. Importo: 790 mila euro. OPERA ESEGUITA IN DIFFORMITÀ al progetto appaltato. Ultimazione lavori: 19 settembre 2021, ma conclusa a marzo 2024 dopo risoluzione del contratto (sic!).

6. LITORANEA MACCHIA. Importo: 1.293.000. Ultimazione lavori: 2023. OPERA INCOMPIUTA.

7. OSTELLO ex BIBLIOTECA. Importo: 1.003.000. Ultimazione dei lavori: 4 marzo 2024. OPERA INCOMPIUTA.

8. LOCULI CIMITERIALI. Importo: 400 mila euro. Ultimazione dei lavori: 5 marzo 2024. OPERA INCOMPIUTA.

9. STRADE CENTRO STORICO. Importo: 3 milioni di euro. Ultimazione dei lavori: 30 marzo 2024.

10. PALAZZO DEGLI STUDI. Importo: 5 milioni di euro. Ultimazione dei lavori: 15 aprile 2024. (eseguito appena un terzo dei lavori). OPERA INCOMPIUTA.

11. CAPOLINEA BUS. Importo: 1.129.758 euro. Ultimazione dei lavori: 18 aprile 2024 (eseguito un decimo dei lavori). OPERA INCOMPIUTA.

12. PANORAMICA NORD.Importo: 9.609.697 euro. Sprecati 308 mila per secondo progetto di fatto.

L’OPERA NON SI FARÀ ( e meno male!), perché occorrono 36 milioni di euro.

Che dire? UN DISASTRO!

GRAVISSIME LE RESPONSABILTÀ degli amministratori comunali per non aver applicato le sanzioni pecuniarie e per non aver richiesto i danni alle imprese inadempienti , come previsto dal Codice dei Contratti e degli Appalti”.

Lo riporta l’associazione politico-culturale”Armonia”.