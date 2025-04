Attimi di paura a Roma, salvato un uomo grazie alla manovra di Heimlich: l’appello del medico del 118

Sabato 5 aprile, intorno alle 20.45, un momento di convivialità in un ristorante romano si è trasformato in un dramma quando un uomo di mezza età ha rischiato di soffocare mentre cenava con la moglie presso Joseph Ristorante, in via Accursio. L’incidente ha visto il coinvolgimento provvidenziale di Stefano Colelli, direttore della centrale operativa del 118 di Foggia e medico rianimatore, che si trovava lì come cliente. Secondo quanto riferito dal dott. Colelli, l’uomo stava mangiando un pezzo di carne che gli è andato di traverso, provocando una grave ostruzione delle vie respiratorie. Fortunatamente, il medico è riuscito a intervenire tempestivamente, praticando la manovra di Heimlich, un’azione salvavita che ha permesso al malcapitato di liberare le vie respiratorie e riprendere a respirare. “Era davanti a me, non ho avuto esitazione, ho agito subito”, ha commentato Colelli, visibilmente emozionato, a Foggiatoday.

Il gesto tempestivo del medico ha evitato il peggio, ma lascia riflettere sulla fragilità della situazione e sull’importanza di saper intervenire in momenti di emergenza. La scena, avvenuta davanti a numerosi altri commensali, ha mostrato purtroppo come nessuno degli altri presenti fosse in grado di intervenire, forse a causa della paura o della mancanza di competenze. “Salvare una vita non ha prezzo”, ha detto il dott. Colelli, che ha raccontato l’emozione del momento in cui l’uomo lo ha abbracciato, ringraziandolo per avergli salvato la vita. In quell’istante, Colelli ha voluto lanciare un appello: “È fondamentale che tutti impariamo a praticare le manovre di primo soccorso. Partecipare a un corso Basic Life Support può fare la differenza e permetterci di salvare una vita quando meno ce lo aspettiamo”.

Concludendo, l’incidente ricorda quanto sia essenziale saper gestire situazioni di emergenza e la forza che può derivare dall’acquisire competenze fondamentali, come quelle che permettono di effettuare una corretta manovra di Heimlich. Non solo per professionisti, ma per tutti.

Lo riporta foggiatoday.it