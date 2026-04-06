Le strade della vita lo hanno portato lontano dalla sua Foggia, città nella quale ha lavorato e svolto funzioni amministrative importanti. Per Foggia e a Foggia, Franco Eustacchio Antonucci, ingegnere ed urbanista, è stato tante cose: dirigente dell’ufficio tecnico comunale, quindi del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, presidente della circoscrizione Puglie. Adesso vive a Pescara, ma non ha mai smesso di amare Foggia e riflettere sul suo futuro possibile.

Recentemente, sul suo profilo Facebook ha rilanciato il tema urbanistico, grande assente dal dibattito pubblico cittadino. Se ne parla, naturalmente, nelle «sedi competenti», ma non basta, perché dalle scelte urbanistiche dipende buona parte del futuro della comunità, che non può restare inerte spettatrice. È necessario che la riflessione e il confronto non siano soltanto per gli addetti ai lavori, ma vengano il più possibile partecipati.

Con questo spirito pubblichiamo gli interventi di Antonucci, nella speranza che possano suscitare una riflessione collettiva. Buona lettura (g.i.)

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Agli inizi degli anni 70, come dirigente della Sezione urbanistica del Comune di Foggia, avevo idealizzato un’ipotesi di progetto urbano identitario, a partire dalla Chiesa delle Croci, simbolo-monumento, diamante originalissimo tipico foggiano, icona-percorso della storica Transumanza dall’Abruzzo-Molise e ritorno, alla convergenza dei due Tratturi principali, dell’Aquila e del Celano, da riscoprire e valorizzare come segni urbani-territoriali vasti, non solo storici.

[L’intero sistema storico tratturale potrebbe, al tempo stesso, essere considerato un’architettura vasta contestuale vasta, urbana-territoriale, di sottofondo al Piano direttore del nuovo PUG foggiano, come paesaggio substrato all’analogo sistema della viabilità moderna veicolare dei nostri tempi]

Di fronte al portale principale della Chiesa delle Croci, immaginavo una speciale valorizzazione della Piazza Sant’Eligio, che rappresentava lo slargo di arrivo storico. [Penso spesso al grande Spazio Verde di fronte alla Basilica di S. Maria all’Aquila, la cui funzione inscindibile era quella di radunare e festeggiare i pastori transumanti in partenza verso il territorio di Foggia e Capitanata]. Da questa piazza, a seguire, la breve Via Sant’Eligio, che conduceva direttamente all’emblema culmine supremo dell’Epitaffio, riferimento ultimo dopo il lungo viaggio, per poi diventare segno dell’altrettanto lungo ritorno.

I Tratturi, la Chiesa delle croci, la piazza Sant’Eligio, la via Sant’Eligio, l’Epitaffio. Forse, al lato di questi elementi essenziali, il Convento dei Cappuccini, oggi sintetizzato da un rudere e dal giardino che individua il sito originario.

Si tratta di elementi che componevano e possono ancora ricomporre oggi (attraverso una necessaria reinterconnessione) «necessario unico urbano», assolutamente inscindibile rispetto alla vasta scala urbana-territoriale di un futuro possibile per la città di Foggia, che ritorna ad essere bella (come aveva detto il grande Ungaretti).

Una delle principali ricomposizioni identitarie, per una nuova immagine e forma della città di Foggia, per il momento ancora degradata e confusa. Per questo, soprattutto per voce di alcuni giornalisti e intellettuali del Nord, Foggia è stata definita città tra le più brutte d’Italia.

Questa tesi è fondata sulle cosiddette “Città omologhe”, le quali hanno assorbito concetti razionalisti di modelli ripetitivi senza fine: una Città è bella se rassomiglia alle modernità “omologa” di tante altre Città.

Se Foggia avrà la capacità di individuare le proprie identità storiche reinterpretate in chiave di futuro in modo assolutamente «proprio», non omologato, senza, cioè, dover rassomigliare ad altre città, potrà esprimere la sua vera forza e bellezza. Anche a costo di essere ancor più denigrata, perché il bello non omologo dà fastidio. Potremmo anche continuare nell’individuare una serie di altri temi urbani identitari, anche questi riconnessi a livelli superiori globali. Oltre quello della Chiesa delle Croci e dell’Epitaffio, sovviene l’idea di un museo della Transumanza all’inizio di via Manfredonia (come è stato già proposto da qualcuno), a condizione di recuperare il tratturo che segue la via per Manfredonia; sovviene l’idea della presenza federiciana a Foggia, scrutando anche negli ipogei foggiani, chiusi con fretta ingiustificata, i segni del passaggio di Federico II, che non è solo il residuo arco; sovviene l’idea di una identità costruita sul Piano delle Fosse (ammesso che rimanga traccia sufficiente); quindi della identità che la Fiera dell’Agricoltura di Foggia, una volta grandiosa, aveva determinato nella città e nel territorio rurale; eccetera eccetera, a voi ogni altro pensiero creativo…

Sogno un PUG che superi le sue astrazioni a volte solo metafisiche, e scenda nella misura “identitaria” delle sue figure urbane, per fortuna non del tutto scomparse. Altrimenti avrebbero ragione quelle città che preferiscono definire il futuro urbanistico globale della città attraverso la pianificazione di “parti tematiche”.

Foggia non è brutta e può tornare ad essere bella, se si decidesse di ricucire i grandi segni identitari in una visione storica e futura al tempo stesso, a favore di una città latente per molti versi unica ed originalissima.

Questa logica sembra non ancora condivisa al momento, se, sia pure con buona volontà, si pensa solo al recupero e valorizzazione di singole piazze e singoli spazi urbani, chiusi in loro stessi, con metodi e programmi che sembrano autonomi, autoreferenziali.

Sarebbe invece necessario pensare alla loro interconnessione, quindi alla ricerca faticosa, ma non difficile, di vasti “luoghi identitari” interconnessi.

È ancora possibile mantenere queste buone intenzioni ed interventi attraverso la individuazione di lacci di condivisione spaziale.

Eustacchiofranco Antonucci (fonte letteremeridiane)