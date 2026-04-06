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Home // Cronaca // Bimbo di 12 anni risucchiato nella piscina di una spa nel Riminese: è gravissimo

12 ANNI RIMINI Bimbo di 12 anni risucchiato nella piscina di una spa nel Riminese: è gravissimo

Risucchiato da un bocchettone di aspirazione mentre si trovava in una piscina idromassaggio.

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Aprile 2026
Cronaca // Primo piano //

Momenti di paura nel Riminese, dove un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato risucchiato da un bocchettone di aspirazione mentre si trovava in una piscina idromassaggio.

L’incidente è avvenuto in una spa di un hotel a Pennabilli, dove il ragazzino stava trascorrendo le vacanze pasquali insieme alla famiglia, in compagnia di genitori e zii.

Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne stava giocando in acqua quando è stato improvvisamente attirato verso il fondo da uno dei bocchettoni. Il sistema di aspirazione lo ha bloccato sott’acqua per diversi minuti, impedendogli di riemergere.

I familiari, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno tentato di liberarlo senza successo. Solo l’intervento del personale della struttura, che ha provveduto a spegnere l’impianto, ha permesso di riportarlo in superficie.

Il bambino era privo di sensi e in arresto cardiaco. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rianimarlo e a stabilizzarlo prima del trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Infermi” di Rimini, dove è ora ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime.

Sul caso indagano i Carabinieri di Novafeltria, che hanno posto sotto sequestro l’area della piscina. Al centro degli accertamenti ci sono la conformità degli impianti e la presenza – e l’adeguatezza – delle griglie di sicurezza dei bocchettoni di aspirazione.

La Procura è stata informata e valuterà l’apertura di un fascicolo per chiarire eventuali responsabilità. Fonte: leggo.it.

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