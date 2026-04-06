Carburanti, prezzi ancora in salita: diesel oltre quota 2,1 euro al litro. Ecco le regioni più care

Il governo proroga il taglio delle accise fino al 1° maggio, ma i rincari alla pompa non si fermano. Consumatori e associazioni chiedono nuovi interventi

ROMA — I prezzi dei carburanti continuano a salire nonostante la proroga del taglio delle accise decisa dal governo. A pesare maggiormente è il diesel, che ha ormai superato i 2,1 euro al litro in tutta Italia, mentre crescono le preoccupazioni di famiglie, autotrasportatori e associazioni dei consumatori, che giudicano insufficiente l’intervento dell’esecutivo.

Dopo l’impennata dei listini seguita alla crisi in Medio Oriente, il governo guidato da Giorgia Meloni ha scelto di estendere fino al 1° maggio la riduzione delle accise sui carburanti. La proroga è stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri con un nuovo decreto legge, che conferma le misure varate il 18 marzo scorso e amplia gli aiuti anche ad agricoltori e imprese esportatrici. Il costo complessivo dell’operazione è stimato in 500 milioni di euro, coperti attraverso le entrate derivanti dalla tassazione Ets sulle emissioni e dall’aumento dell’Iva.

Il provvedimento conferma il taglio di 20 centesimi al litro sulle accise, che, considerando anche la conseguente riduzione dell’Iva, si traduce in un risparmio finale di 24,4 centesimi al litro. Una misura che sarebbe dovuta scadere il 7 aprile e che viene ora prolungata di alcune settimane. Restano inoltre in vigore i crediti d’imposta sul gasolio destinati a tir e pescherecci, pari al 20%, mentre il beneficio viene esteso anche al comparto agricolo. Nel decreto trovano spazio anche nuovi aiuti per le aziende esportatrici danneggiate dalla crisi legata al conflitto con l’Iran.

Nonostante ciò, i rialzi alla pompa proseguono. Le associazioni dei consumatori parlano apertamente di un taglio ormai neutralizzato dagli aumenti, sottolineando come l’effetto della misura si sia progressivamente assottigliato davanti alla crescita dei listini, soprattutto per il gasolio.

Secondo le ultime rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornate a sabato 4 aprile, la benzina self è stata venduta in media sulla rete nazionale a 1,777 euro al litro, in aumento rispetto a 1,763 euro del giorno precedente. Più marcato il rincaro del gasolio, salito a 2,130 euro al litro, contro i 2,096 euro registrati venerdì.

Fonti di governo sottolineano che, senza il taglio delle accise, i rincari sarebbero stati ancora più consistenti. Parallelamente proseguono i controlli per contrastare eventuali speculazioni. Il Mimit ha fatto sapere che, dall’inizio della crisi in Iran, sono stati controllati circa 1.900 impianti, con 104 soggetti denunciati. A questi si aggiungono le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, che ha disposto anche diversi sequestri.

Ma il dato che più colpisce riguarda proprio il diesel. L’Unione Nazionale Consumatori segnala che il prezzo del gasolio ha ormai superato i 2,1 euro al litro in tutte le regioni italiane. Secondo l’associazione, questo scenario conferma quanto fosse necessario un intervento più mirato, con un taglio delle accise differenziato tra benzina e diesel, in deroga al processo di allineamento richiesto dall’Europa.

Sul fronte territoriale, l’Unc evidenzia inoltre un cambiamento significativo: le autostrade perdono per la prima volta il primato del gasolio più caro, pur mantenendo ancora quello della benzina, anche se con prezzi in graduale riduzione grazie all’accordo tra Aiscat e Mit. Per quanto riguarda invece le regioni, il gasolio più caro d’Italia si registra a Bolzano, seguita da Calabria e Liguria.

A denunciare la pesante ricaduta dei rincari sugli automobilisti è stato anche il Codacons, che parla di una vera e propria stangata pasquale. Secondo l’associazione, il costo complessivo a carico di chi si sposta in auto durante le festività è pari a 1,3 miliardi di euro in più rispetto alla Pasqua dello scorso anno. Rispetto al 2025, l’aumento sarebbe del 30,2% per il gasolio, mentre per la benzina il rincaro si attesterebbe al 2,7%, anche grazie al riordino della tassazione.

Un quadro reso ancora più pesante dalla composizione del parco veicolare italiano. Sempre secondo il Codacons, dei circa 60 milioni di veicoli in circolazione durante questi giorni festivi, il 40% è alimentato a gasolio e il 41,4% a benzina. Numeri che spiegano con evidenza l’impatto diretto degli aumenti su milioni di famiglie.

Anche Assoutenti ha lanciato l’allarme sul caro-rifornimenti, stimando costi molto elevati per chi ha scelto l’auto per spostarsi lungo la Penisola durante le festività di Pasqua. In un report, l’associazione ha calcolato che per alcune tratte il costo del solo carburante, tra andata e ritorno, supera i 300 euro. In particolare, servono mediamente 312 euro per viaggiare da Milano a Catania, 317 euro da Torino a Reggio Calabria e fino a 370 euro da Torino a Palermo. La spesa si attesta intorno ai 255 euro per le tratte Bolzano-Lecce e Genova-Catanzaro, a 246 euro da Bologna a Reggio Calabria e a 240 euro da Milano a Lecce.

Il confronto con la Pasqua del 2025, secondo Assoutenti, mostra rincari ancora più netti: oggi il costo dei rifornimenti per un viaggio di andata e ritorno risulta più alto di 86 euro sulla Torino-Palermo e di oltre 70 euro per tratte come Milano-Catania o Torino-Reggio Calabria.

Il quadro, dunque, resta critico. La proroga del taglio delle accise rappresenta un tentativo di contenere l’emergenza, ma al momento non basta a frenare la corsa dei prezzi, soprattutto per il diesel. E mentre il governo insiste sui controlli e sulle misure di sostegno, da associazioni e cittadini continua a levarsi la richiesta di interventi più incisivi e strutturali.