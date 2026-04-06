La “donna di Grotta Paglicci”: il volto ricostruito svela possibili origini africane

Un volto che riemerge dal passato, dopo decine di migliaia di anni. È quello della cosiddetta “donna di Grotta Paglicci”, vissuta tra i 30.000 e i 24.000 anni fa e morta in giovane età, probabilmente tra i 25 e i 30 anni. Se ne discuterà a Rignano Garganico il 23 maggio 2026 in occasione del primo Convegno Nazionale dedicato alla grotta paleolitica e alla preistoria del Gargano.

Oggi, grazie alle nuove tecnologie e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, quel volto ha finalmente preso forma, restituendo alla storia una presenza umana concreta, sorprendentemente attuale.

Una scoperta che viene dal cuore del Gargano.

La Grotta Paglicci, situata nelle campagne di Rignano Garganico, è uno dei siti archeologici più importanti d’Europa per lo studio del Paleolitico.

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Proprio qui è stato rinvenuto lo scheletro della giovane donna, oggetto negli anni di numerosi studi antropologici. A partire da questi resti e da un calco realizzato dall’Università degli Studi di Siena e dall’Università degli Studi di Firenze, è stato possibile avviare un processo di ricostruzione facciale.

Il volto restituito dall’intelligenza artificiale.

Grazie alle più recenti tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale, gli studiosi sono riusciti a ricostruire i tratti somatici della donna con grande realismo.

Il risultato è sorprendente: il volto mostra lineamenti armoniosi, intensi, che restituiscono l’immagine di una giovane donna definita da molti come “bellissima”.

Ma l’aspetto più interessante riguarda le sue possibili origini.ù

Tracce di un’antica migrazione.

Secondo le analisi, la donna di Grotta Paglicci potrebbe avere avuto origini africane.

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Un elemento che si inserisce nel quadro più ampio delle migrazioni preistoriche, quando gruppi umani si spostavano dall’Africa verso l’Europa, contribuendo alla diffusione e alla diversificazione delle popolazioni.

Una conferma, ancora una volta, di quanto il Mediterraneo sia stato, fin dall’antichità, un crocevia di popoli, culture e storie.

Una storia che parla anche al presente.

La ricostruzione del volto non è solo un risultato scientifico. È anche un potente strumento di comunicazione.

Guardare negli occhi una persona vissuta 30.000 anni fa significa accorciare le distanze con il passato, riconoscere in quei tratti qualcosa di familiare, umano, universale.

E in questo senso, la “donna di Grotta Paglicci” diventa simbolo di un’umanità condivisa, che supera confini geografici e temporali.

Un patrimonio da valorizzare.

Per Rignano Garganico e per tutto il Gargano, questa scoperta rappresenta anche un’opportunità importante.

Valorizzare siti come Grotta Paglicci significa raccontare una storia millenaria, capace di attrarre studiosi, appassionati e visitatori da tutto il mondo.

Perché, in fondo, quel volto antico non appartiene solo al passato.

Parla anche a noi. Oggi.

Questo ovviamente è un gioco fatto con l’Intelligenza Artificiale, servirebbero approfondimenti scientifici in merito.

Ma cosa c’è di vero nelle origini africane degli uomini di Grotta Paglicci?

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La migrazione paleolitica dall’Africa al Nord Europa è stato un processo complesso, avvenuto in più ondate nel corso di decine di migliaia di anni . Sebbene l’Africa sia la culla dell’umanità (con i primi Homo sapiens apparsi circa 300.000-350.000 anni fa), l’espansione definitiva verso l’Eurasia, inclusa l’Europa settentrionale, è un fenomeno più recente del Paleolitico superiore.

Ecco i punti chiave della migrazione:

Origine e prime uscite (Paleolitico): Homo sapiens si è evoluto in Africa da popolazioni di Homo heidelbergensis. Tentativi di uscita dall’Africa sono avvenuti ben prima di 60.000 anni fa, con tracce nel Vicino Oriente tra 180.000 e 120.000 anni fa, ma queste prime ondate non hanno lasciato discendenti significativi fuori dal continente africano.

Homo sapiens si è evoluto in Africa da popolazioni di Homo heidelbergensis. Tentativi di uscita dall’Africa sono avvenuti ben prima di 60.000 anni fa, con tracce nel Vicino Oriente tra 180.000 e 120.000 anni fa, ma queste prime ondate non hanno lasciato discendenti significativi fuori dal continente africano. La grande espansione (circa 60.000-65.000 anni fa): L’espansione principale, da cui discendono tutte le popolazioni non africane attuali, è iniziata circa 65.000 anni fa.

L’espansione principale, da cui discendono tutte le popolazioni non africane attuali, è iniziata circa 65.000 anni fa. Arrivo in Europa e Nord Europa: Gli umani moderni sono arrivati in Europa dopo essersi stanziati per un periodo nel Vicino Oriente, diffondendosi poi nel continente tra 45.000 e 40.000 anni fa. Le rotte migratorie principali verso l’Europa settentrionale sono state influenzate dalle glaciazioni, con i gruppi che si sono adattati ai climi freddi man mano che si spostavano verso nord.

Gli umani moderni sono arrivati in Europa dopo essersi stanziati per un periodo nel Vicino Oriente, diffondendosi poi nel continente tra 45.000 e 40.000 anni fa. Le rotte migratorie principali verso l’Europa settentrionale sono state influenzate dalle glaciazioni, con i gruppi che si sono adattati ai climi freddi man mano che si spostavano verso nord. Adattamento e ibridazione: Durante la migrazione, Homo sapiens ha incontrato altre forme umane, in particolare i Neanderthal, con i quali ci sono stati accoppiamenti (ibridazione).

Durante la migrazione, Homo sapiens ha incontrato altre forme umane, in particolare i Neanderthal, con i quali ci sono stati accoppiamenti (ibridazione). Ritorno in Africa (Paleolitico superiore): Esistono prove che, circa 45.000 anni fa, alcuni gruppi di sapiens siano tornati dall’Europa sud-orientale verso il Nord Africa.

Questi movimenti erano guidati dalla ricerca di nuove risorse, dai cambiamenti climatici e dalla natura migratoria della specie umana. (FONTE IN ALLEGATO)