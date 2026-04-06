Lunedì dell’Angelo, boom di presenze nel Gargano tra spiagge, locali e aree rurali: "Grigliate come se non ci fosse un domani!"

Dopo giorni segnati dal maltempo, il Lunedì dell’Angelo restituisce luce e vitalità al Gargano e all’intera provincia di Foggia. Il ritorno del sole ha riportato i cittadini fuori casa, tra voglia di normalità e desiderio di condividere momenti semplici, ma preziosi, immersi nella bellezza del territorio.

Dalle località costiere alle campagne dell’entroterra, si è respirata un’atmosfera di autentica ripartenza. Le spiagge, finalmente baciate dal sole, hanno accolto famiglie, coppie e gruppi di amici che hanno scelto il mare per trascorrere la giornata di festa. Non si tratta ancora della stagione estiva, ma i segnali sono chiari: il legame con il territorio e la voglia di viverlo pienamente restano forti.

Allo stesso tempo, le aree rurali si sono animate di colori e profumi. Tavolate all’aperto, grigliate, risate e convivialità hanno caratterizzato una giornata che ha riportato al centro la dimensione comunitaria. Le campagne, spesso silenziose nei giorni di pioggia, sono tornate a popolarsi, diventando il luogo ideale per riscoprire ritmi più lenti e autentici.

Il Gargano, con i suoi paesaggi unici, si conferma ancora una volta protagonista. Dai borghi alle aree naturalistiche, passando per le mete più conosciute, il territorio ha mostrato tutta la sua capacità di attrarre e accogliere. Complice una temperatura mite e un cielo terso, ogni angolo si è trasformato in uno scenario perfetto per una giornata di festa.