Nel giorno del Lunedì dell’Angelo, momento tradizionalmente dedicato alla condivisione e alla vicinanza, la comunità si raccoglie nel ricordo e nel dolore per alcune tragiche perdite che hanno profondamente colpito il territorio e non solo.

Un pensiero commosso va ai familiari del piccolo Antonio, il bimbo di appena due anni scomparso lo scorso primo aprile. Questa mattina, presso la chiesa della Sacra Famiglia di Manfredonia, si sono svolti i funerali, in un clima di partecipazione e silenzioso raccoglimento da parte della comunità.

Allo stesso modo, la memoria si rivolge a Francesco Pastore e Francesco Ferraro, rispettivamente Maresciallo e Carabiniere scelto, tragicamente deceduti nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2024 lungo la strada che collega Campagna ed Eboli, in provincia di Salerno. Due servitori dello Stato, uniti nel dovere e nel sacrificio.

Alle loro famiglie giungano le più sentite condoglianze e un abbraccio sincero da parte della redazione, dei lettori e dell’intera comunità di Manfredonia, che oggi si stringe con rispetto e partecipazione attorno a chi vive questo immenso dolore.