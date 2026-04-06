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FAETO MALTEMPO Maltempo, Faeto ancora isolata: lavori in corso per riaprire la viabilità

"Solo dopo aver liberato completamente la carreggiata potremo valutare gli interventi necessari"

Michele Pavia, sindaco di Faeto

Michele Pavia, sindaco di Faeto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Faeto (Foggia), 6 aprile 2026 – Resta isolato il comune di Faeto, nei Monti Dauni, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Foggia nei giorni scorsi. Piogge intense hanno provocato frane, smottamenti e l’esondazione di corsi d’acqua, compromettendo in particolare la strada provinciale 125.

“Sono giorni complessi per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Michele Pavia, sottolineando come il paese sia attualmente tagliato fuori dal resto del territorio provinciale a causa del movimento franoso.

Sul posto sono al lavoro i tecnici della Provincia, supportati dal Genio Guastatori dell’Esercito, impegnati nella rimozione di alberi, detriti e fogliame lungo il tratto interessato, lungo circa cento metri. L’obiettivo è verificare le condizioni del manto stradale, che potrebbe presentare crepe o ulteriori cedimenti non ancora visibili.

“Solo dopo aver liberato completamente la carreggiata potremo valutare gli interventi necessari”, ha spiegato il primo cittadino, aggiungendo che si sta lavorando anche alla realizzazione di una bretella provvisoria per consentire il ripristino, almeno parziale, della circolazione.

Preoccupazioni emergono anche sul fronte sanitario. L’Asl ha attivato una postazione fissa presso il poliambulatorio locale, con medico, infermiere, autista e ambulanza. Tuttavia, resta critica la gestione di eventuali emergenze che richiedano il trasferimento in ospedale.

Non mancano infine le ripercussioni economiche. L’unica attività di ristorazione del paese, solitamente meta turistica nel periodo pasquale, ha registrato numerose disdette a causa delle difficoltà di accesso. Disagi sono attesi anche per il trasporto pubblico, con gli autobus di linea che potrebbero non riuscire a garantire il servizio.

Fonte: ANSA Puglia

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