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PARCHEGGI MANFREDONIA Manfredonia, parcheggi pieni e degrado nell’area più frequentata della città: monta la protesta

Nel mirino finiscono in particolare i parcheggi Cesarano e del porto turistico, indicati come ormai “sold out” nelle ore di maggiore afflusso

Manfredonia, parcheggi pieni e degrado nell’area più frequentata della città: monta la protesta

Manfredonia, parcheggi pieni e degrado nell’area più frequentata della città: monta la protesta

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Parcheggi saturi già dalle prime ore del pomeriggio, fontane spente con acqua stagnante, verde pubblico trascurato e rifiuti presenti in diverse zone. È questa, secondo le critiche rivolte all’amministrazione comunale, l’immagine che Manfredonia offre in uno dei punti più frequentati della città, proprio mentre residenti e visitatori affollano l’area.

Nel mirino finiscono in particolare i parcheggi Cesarano e del porto turistico, indicati come ormai “sold out” nelle ore di maggiore afflusso, senza che siano state predisposte alternative adeguate o una gestione ritenuta all’altezza della situazione. Una condizione che, secondo chi denuncia il problema, rappresenterebbe un pessimo biglietto da visita per cittadini e turisti.

Alle difficoltà legate alla viabilità e alla sosta si aggiungono poi le condizioni di alcune opere pubbliche. Le fontane, pur realizzate con risorse pubbliche, vengono segnalate come spente e con presenza di acqua stagnante, con il rischio di trasformarsi in ricettacolo per zanzare e insetti. Criticità che si sommano a una generale percezione di scarso decoro urbano, tra aree verdi non curate e immondizia abbandonata.

La questione solleva ancora una volta il tema della programmazione e della gestione dei servizi in una città che, soprattutto nei periodi di maggiore presenza, dovrebbe puntare su ordine, pulizia e organizzazione. Perché il turismo, osservano i contestatori, non si improvvisa e non può prescindere dalla cura dei dettagli, dal funzionamento dei servizi essenziali e dalla qualità degli spazi pubblici.

Da qui la richiesta di un cambio di passo.

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