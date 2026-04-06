MANFREDONIA – Due anni dopo quella notte che ha sconvolto l’Italia intera, il ricordo resta vivo, forte, composto. E mercoledì 8 aprile 2026 la città di Manfredonia tornerà a stringersi attorno ai nomi di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i due carabinieri morti tragicamente nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2024 sulla strada tra Campagna ed Eboli, in provincia di Salerno.

Per il secondo anniversario della scomparsa del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere scelto Francesco Ferraro, è in programma una cerimonia commemorativa in Via Santa Restituta a Manfredonia, luogo che custodisce il monumento dedicato ai due militari. L’iniziativa rappresenta un nuovo, intenso momento di raccoglimento per familiari, colleghi, autorità e cittadini, uniti nel segno della memoria e della gratitudine.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.00 la Santa Messa, cui seguirà la deposizione della corona davanti al monumento commemorativo. Un appuntamento dal forte valore umano e istituzionale, che rinnova il legame tra la comunità sipontina e il ricordo di due giovani servitori dello Stato, strappati troppo presto alla vita e al dovere.

A distanza di due anni, il nome di Francesco Pastore, 25 anni, originario di Manfredonia, continua a suscitare commozione profonda. Il giovane maresciallo dell’Arma era in servizio quella notte insieme al collega Francesco Ferraro, quando la pattuglia fu travolta da un SUV condotto da una donna poi risultata positiva ad alcol e cocaina. Una tragedia che lasciò un segno incancellabile nelle famiglie, nell’Arma dei Carabinieri e nell’intero Paese.

In questo lungo tempo di dolore, il padre di Francesco, Matteo Pastore, ha saputo trasformare la sofferenza in testimonianza, affidando ai giovani un messaggio semplice e altissimo: “Sognate”. Un invito a credere nei valori autentici, nel sacrificio, nella dignità del lavoro, nella fede e in una vita costruita lontano da facili illusioni e strade sbagliate. Parole che oggi, a due anni dalla tragedia, acquistano ancora più forza.

Mercoledì, Manfredonia, ancora una volta, renderà omaggio a due uomini in divisa che hanno incarnato il senso del dovere fino all’ultimo istante.

Il monumento di Via Santa Restituta, già divenuto simbolo cittadino di rispetto e riconoscenza, sarà il cuore di una cerimonia che si annuncia sobria ma carica di emozione. Attorno a quel luogo, domani, si ritroveranno volti, silenzi, preghiere e pensieri. Perché ci sono assenze che il tempo non attenua, ma trasforma in presenza morale. E nella memoria di Francesco Pastore e Francesco Ferraro resta intatto il valore di una vita spesa al servizio degli altri. Manfredonia non dimentica.