Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, annuncia una delle principali novità della sua nona edizione: arriveranno a Foggia tre registi esordienti statunitensi e i loro cortometraggi, selezionati dal NewFilmmakers Los Angeles, realtà indipendente attiva tutto l’anno nel sostegno ai nuovi talenti. Si tratta di Jacqueline Rosenthal con “Backlog”, Gianfranco Fernández-Ruiz con “When Big People Lie” e Michelle Salcedo con “Bye Bye Barbarito”.

Accanto all’ospitalità dei registi e corti USA, durante le quattro giornate foggiane del festival sarà selezionata e premiata un’opera che entrerà nel programma 2027 di NewFilmmakers Los Angeles, attivando uno scambio bidirezionale tra le due realtà. È il primo risultato di una collaborazione internazionale destinata a svilupparsi già nelle prossime settimane. Il direttore artistico Luciano Toriello sarà a Los Angeles da domani all’11 aprile, ospite del network guidato da Larry Laboe.

“Per noi non è solo uno scambio di film — spiega Toriello — ma un modo per costruire relazioni reali tra autori, produttori e territori. Mònde nasce sui cammini proprio per questo: creare connessioni inaspettate. Portare a Foggia giovani registi americani e, allo stesso tempo, dare ai nostri autori la possibilità di arrivare a Los Angeles significa aprire un passaggio concreto tra due mondi”.

Questa collaborazione si inserisce nella nuova sezione internazionale, introdotta nel 2026 e curata da Silvia Bizio, rafforzando il posizionamento di Mònde come piattaforma capace di mettere in dialogo cinema, territori e industria, con un format che unisce proiezioni, formazione e networking lungo i cammini.

Il festival è sostenuto dalla Regione Puglia con risorse del Programma Operativo Complementare 2021-2027 – Accordo per la Coesione, Linea 6.2 Attività culturali, ed è rientrato tra i progetti che hanno ottenuto il massimo punteggio nell’Avviso regionale per i festival cinematografici 2025-2027.

ufficio stampa STORYFINDERS