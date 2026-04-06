BARI – Settimana all’insegna della stabilità meteorologica in Puglia. L’azione di un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo generalmente soleggiato e asciutto su tutto il territorio regionale almeno fino a mercoledì 8 aprile, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli.
La giornata di lunedì si presenta con condizioni meteo favorevoli su tutta la regione. Dalla Daunia al Salento, passando per Murge, Tavoliere e lungo entrambe le coste, i cieli si mantengono prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi.
I venti soffiano deboli dai quadranti nord-occidentali, mentre il mare si presenta poco mosso sia sul basso Adriatico sia sul Canale d’Otranto. Lo zero termico si attesta intorno ai 2800 metri, confermando un contesto atmosferico stabile.
Il quadro meteorologico resta sostanzialmente invariato anche nella giornata di martedì. L’alta pressione continua a dominare la scena garantendo tempo stabile e soleggiato su tutta la Puglia.
I venti risultano deboli, inizialmente dai quadranti sud-occidentali con successiva rotazione a settentrionali. Mari poco mossi, con il Canale d’Otranto che tende a risultare quasi calmo. Lo zero termico si alza fino a circa 3050 metri, segnale di un lieve aumento delle temperature in quota.
Mercoledì 8 aprile: stabilità con qualche locale variabilità
Anche mercoledì il tempo resta nel complesso stabile e soleggiato, seppur con qualche lieve variazione locale. Sulla maggior parte del territorio – Daunia, Murge, Salento e litorali – prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.
Qualche addensamento potrà interessare il Tavoliere nelle ore serali, mentre lungo il litorale adriatico settentrionale si segnala una maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.
I venti si intensificano leggermente, risultando moderati dai quadranti nord-occidentali. I mari tendono a un graduale aumento del moto ondoso: il basso Adriatico passa da poco mosso a mosso, così come il Canale d’Otranto. Lo zero termico si attesta intorno ai 2850 metri.
1 commenti su "Puglia, alta pressione e sole fino a metà settimana: clima stabile su tutto il territorio"
Chissà c putesseme mange doji sicc mrchète….