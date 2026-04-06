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Home // Prima pagina // Schianto sulla Statale Vandra, morto Roberto Stan: disposta l’autopsia. Grave un amico

ROBERTO STAN Schianto sulla Statale Vandra, morto Roberto Stan: disposta l’autopsia. Grave un amico

Il giovane si trovava alla guida di un’Alfa Romeo Giulia insieme ad altri due coetanei.

ROBERTO STAN, PH LEGGO.IT

ROBERTO STAN, PH LEGGO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Aprile 2026
Prima pagina //

È di un morto e due feriti, di cui uno in condizioni gravissime, il bilancio del violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di Sabato Santo, 4 aprile, lungo la Statale Vandra, tra Isernia e Fornelli. A perdere la vita è stato Roberto Stan, 27 anni, deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.

Il giovane si trovava alla guida di un’Alfa Romeo Giulia insieme ad altri due coetanei. Secondo una prima ricostruzione, i tre erano diretti a una festa a Colli a Volturno quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è scontrata con altri veicoli, terminando la corsa contro una barriera in cemento.

L’impatto è stato particolarmente violento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Gli altri due ragazzi sono stati trasportati in ospedale: uno, in condizioni gravissime, è ricoverato al Neuromed di Pozzilli e lotta tra la vita e la morte; l’altro si trova al Cardarelli di Campobasso, dove è stato giudicato in condizioni stabili.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine coordinata dalla Procura di Isernia. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, con l’obiettivo di accertare le condizioni del conducente al momento dell’impatto e chiarire eventuali elementi utili alle indagini.

Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Venafro stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al vaglio degli investigatori ci sono tutti gli elementi utili a comprendere cosa abbia provocato lo schianto, compresa la posizione degli altri veicoli coinvolti e le condizioni della strada al momento del sinistro.

Un nuovo tragico episodio sulle strade del territorio, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulle cause degli incidenti, in attesa che gli accertamenti possano fare piena luce su quanto accaduto. Lo riporta leggo.it

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