Storia da Cerignola: tecnico delle attrezzature di gioco ai tornei internazionali di Tennis 

CERIGNOLA – Un’importante esperienza nel panorama tennistico internazionale ha visto protagonista un professionista del territorio. Pasquale Pannoli, originario di Cerignola, ha preso parte in qualità di stringer ufficiale al XXVI ATP Challenger OPEN Città della disfida di Barletta.

Tecnico degli attrezzi di gioco di primo grado, Pannoli rappresenta un’eccellenza locale nel settore dell’incordatura delle racchette da tennis, un ambito altamente specialistico e fondamentale per le prestazioni degli atleti.

A rendere ancora più significativo il traguardo è il fatto che Pannoli risulta essere l’unico incordatore della provincia di Foggia ufficialmente riconosciuto nell’albo della Federazione Italiana Tennis e Padel, un riconoscimento che certifica competenze tecniche avanzate e professionalità nel settore.

La partecipazione al torneo ATP Challenger di Barletta ha rappresentato un momento di grande rilievo professionale, consentendogli di operare a stretto contatto con giocatori e staff di livello internazionale, occupandosi della preparazione delle racchette utilizzate durante la competizione.

«È stata un’esperienza straordinaria e formativa – ha dichiarato Pannoli – che mi ha permesso di confrontarmi con professionisti di alto livello. Portare il nome di Cerignola in un contesto internazionale è motivo di grande orgoglio e rappresenta uno stimolo a crescere ancora nel mio lavoro».

Un’esperienza che conferma come anche realtà locali, come quella di Cerignola, possano esprimere figure altamente qualificate capaci di distinguersi in contesti sportivi di alto livello.

In allegato attestato ufficiale e documentazione fotografica dell’attività svolta durante il torneo.Distinti Saluti

Pasquale PANNOLI