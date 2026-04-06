L’AQUILA — Una luce azzurra proiettata da Palazzo Margherita, il silenzio raccolto dell’Emiciclo, i fiori bianchi deposti uno alla volta. Così L’Aquila ha commemorato, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, le 309 vittime del sisma del 2009, a poche ore dal diciassettesimo anniversario della tragedia che sconvolse la città e l’intero Paese.

La commemorazione si è svolta con una formula diversa dal passato: niente tradizionale corteo, ma un momento condiviso e sobrio, scelto anche in considerazione della coincidenza con la sera di Pasqua. Una decisione che non ha attenuato l’intensità emotiva della cerimonia, vissuta da cittadini, istituzioni e familiari delle vittime in un clima di profondo raccoglimento.

All’Emiciclo, cuore del primo momento commemorativo, i presenti si sono stretti attorno al telo con i nomi delle vittime, stampati in rosso, accanto allo striscione dei familiari: “Per loro. Per tutti i familiari delle vittime. L’Aquila 6 aprile 2009”. Ad accompagnare la cerimonia sono stati i Solisti Aquilani, con un repertorio di grande intensità spirituale che ha incluso brani di Haendel, Vivaldi e Bach.

Presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, rappresentanti della giunta comunale, autorità civili e militari, forze dell’ordine e numerosi cittadini. Una partecipazione composta, segnata da gesti essenziali ma carichi di significato.

Il ricordo è poi proseguito al Parco della Memoria, dove i Red Blue Eagles hanno affisso uno striscione in omaggio alle vittime. Qui è stato acceso il braciere dal funzionario comunale Daniele Ciuffetelli, in rappresentanza dei dipendenti del Comune, in uno dei momenti più toccanti della notte.

A nome dei familiari delle vittime è intervenuto Vincenzo Vittorini, che ha richiamato il significato di una memoria che non può esaurirsi nella ricorrenza. “Abbiamo scelto di non sfilare, ma di ritrovarci”, ha spiegato, definendo quella del 6 aprile 2009 “la notte più lunga per gli aquilani”. Nel suo intervento ha anche ricordato la figura di Antonietta Centofanti, ribadendo il valore della memoria come responsabilità collettiva.

Vittorini ha citato lo scrittore José Saramago: “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo”, una frase che ha fatto da filo conduttore all’intera commemorazione. Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, chiamate a custodire e tramandare il ricordo di quella tragedia. Ai più giovani è stato infatti lanciato un appello chiaro: farsi “sentinelle della memoria”, affinché il dolore e gli insegnamenti di quella notte non vengano dispersi con il passare del tempo.

La cerimonia si è conclusa con la lettura dei nomi delle 309 vittime e con la deposizione dei fiori sulla fontana monumentale, gesto semplice e potente che ha accompagnato la chiusura della notte del ricordo.

Anche sui social il sindaco Biondi ha affidato a un messaggio il senso della commemorazione: “Onoriamo la nostra notte più lunga, la luce fa sperare. Onoriamo il dolore, attraversiamo il buio, camminiamo nel silenzio verso il giorno”.

Diciassette anni dopo, L’Aquila continua così a fermarsi, a ricordare e a custodire la propria ferita più profonda, trasformando il dolore in memoria condivisa e in impegno civile. Lo riporta tgsky.it.