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MATTINATA RISCHIO Tragedia sfiorata in Via Vittorio Veneto a Mattinata: ragazza non vedente rischia di essere investita

Una tragedia è stata evitata per pochi istanti nella mattinata di giovedì 2 aprile in Via Vittorio Veneto

Tragedia sfiorata in Via Vittorio Veneto a Mattinata: ragazza non vedente rischia di essere investita

Tragedia sfiorata in Via Vittorio Veneto a Mattinata: ragazza non vedente rischia di essere investita

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Mattinata, 08 aprile 2026. Una tragedia è stata evitata per pochi istanti nella mattinata di giovedì 2 aprile in Via Vittorio Veneto, dove una ragazza non vedente ha rischiato di essere investita mentre percorreva la strada.

Secondo quanto raccontato da un testimone, la giovane avrebbe perso l’orientamento, camminando sul lato sinistro della carreggiata invece che su quello corretto. Una situazione estremamente pericolosa, aggravata dalla presenza di auto in transito che sopraggiungevano frontalmente. Provvidenziale l’intervento di alcuni cittadini: un uomo ha cercato di bloccare il traffico, mentre una donna, identificata con le iniziali M.G., ha prontamente assistito la ragazza aiutandola a ritrovare l’orientamento e a mettersi in sicurezza.

L’episodio riaccende i riflettori su una criticità già segnalata in passato. Nel tratto interessato, infatti, sono presenti dei paletti installati anni fa per contrastare il parcheggio selvaggio. Tuttavia, tra questi dissuasori e i muri delle abitazioni si sviluppa un marciapiede molto stretto, che finisce per rappresentare una vera e propria barriera architettonica, soprattutto per le persone con disabilità visive. “Già anni fa avevo proposto la rimozione di quei paletti – riferisce il testimone – ma non si è tenuto conto delle difficoltà che creano per i pedoni, in particolare per chi ha problemi di orientamento”.

Alla luce di quanto accaduto, si rinnova dunque l’appello agli automobilisti a percorrere quel tratto “a passo d’uomo” e alle istituzioni affinché intervengano con soluzioni adeguate per garantire la sicurezza e l’accessibilità della strada.

A cura di Antonio Pietro Totaro, Mattinata 06 aprile 2026.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Tragedia sfiorata in Via Vittorio Veneto a Mattinata: ragazza non vedente rischia di essere investita"

  1. Il rischio di essere investito non riguarda soltanto i non vedenti, ma tutti noi, considerato l’alta percentuale di IMBECILLI alla guida di auto di grosse cilindrata.
    Comunque, sarebbe opportuno di munire i non vedenti di un bastone con strisce colorate, per avere maggior prudenza di chi percorre tali tratti di strada.

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