Torino, 6 aprile 2026 – Un intervento chirurgico oncologico innovativo è stato eseguito con successo all’ospedale Molinette di Torino su un paziente di 76 anni, originario della Puglia, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro e considerato inoperabile in altre strutture a causa di un quadro clinico complesso, aggravato da una grave insufficienza respiratoria.

L’équipe della Chirurgia Generale 1 universitaria, diretta dal professor Mario Morino, ha adottato un approccio “awake” personalizzato, evitando l’anestesia generale che avrebbe comportato rischi elevati legati alla ventilazione artificiale.

L’intervento è stato condotto combinando anestesia loco-regionale, sedazione cosciente e tecniche di ipnosi clinica. Questa strategia ha consentito al paziente di rimanere sveglio durante tutta l’operazione, mantenendo una respirazione autonoma e una stabile condizione neurovegetativa.

Determinante anche il contributo della dottoressa Valentina Palazzo, che attraverso l’ipnosi ha accompagnato il paziente in un’esperienza mentale rilassante, lontano dalla sala operatoria, nelle sue campagne pugliesi, permettendo così di ridurre stress e percezione del dolore.

L’intervento, una emicolectomia destra, è durato circa un’ora ed è stato caratterizzato da rapidità ed estrema precisione, grazie all’esperienza del team chirurgico.

Il decorso post-operatorio è stato definito “eccezionale”: il paziente non ha avuto bisogno del ricovero in terapia intensiva, che sarebbe stato invece necessario con un’anestesia generale.

Si tratta di un importante passo avanti nella chirurgia oncologica personalizzata, che apre nuove prospettive per pazienti considerati ad alto rischio e non candidabili alle tecniche tradizionali.

Fonte: ANSA