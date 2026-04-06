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Home // Cronaca // Via del Mare, Giovanni a StatoQuotidiano: “Strada da schifo, ci ho rimesso copertone e mezzo autovettura!”

"GIOVANNI BUCHE" Via del Mare, Giovanni a StatoQuotidiano: “Strada da schifo, ci ho rimesso copertone e mezzo autovettura!”

La donna racconta che il marito, proprio nella giornata di ieri, avrebbe rischiato di finire fuori strada dopo aver urtato una delle numerose cavità

Via del Mare, Giovanni a StatoQuotidiano: "Strada da schifo, ci ho rimesso copertone e mezzo autovettura!"

Via del Mare, Giovanni a StatoQuotidiano: "Strada da schifo, ci ho rimesso copertone e mezzo autovettura!"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Aprile 2026
Cronaca // Cronaca //

Ancora segnalazioni e proteste per le condizioni di via del Mare, l’arteria utilizzata da molti automobilisti in direzione Foggia e verso la zona di Baccarini. A denunciare la situazione è la moglie di Giovanni, che ha contattato la redazione per richiamare l’attenzione su una carreggiata definita ormai “molto pericolosa”.

Secondo quanto riferito, il tratto stradale sarebbe caratterizzato da buche profonde e diffuse, tali da mettere a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti. La donna racconta che il marito, proprio nella giornata di ieri, avrebbe rischiato di finire fuori strada dopo aver urtato una delle numerose cavità presenti sull’asfalto, con conseguente danneggiamento di uno pneumatico.

Una situazione che, a suo dire, non rappresenterebbe un caso isolato. Sarebbero infatti già diversi gli utenti della strada ad aver subito disagi e danni a causa delle pessime condizioni del manto stradale. A preoccupare maggiormente è soprattutto il possibile pericolo per i motociclisti, particolarmente esposti in presenza di avvallamenti e buche improvvise.

Non è normale che questa strada sia ridotta così”, è in sintesi l’appello lanciato alla redazione, con la richiesta di accendere i riflettori su una criticità che, se non affrontata in tempi rapidi, potrebbe provocare conseguenze ben più gravi.

I cittadini chiedono ora un intervento urgente di manutenzione e messa in sicurezza di via del Mare.

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