Foggia, avviata revisione apertura locali

Lucia Lambresa, delegata alle Attività economiche, ha attivato la procedura per una complessiva ed organica revisione dell’ordinanza comunale che regola gli orari di apertura e chiusura di bar, pub, ristoranti, discoteche, ecc.



"Nei due anni che abbiamo alle spalle abbiamo sperimentato, con la collaborazione attiva delle organizzazioni di rappresentanza degli esercenti dei locali notturni, una serie di interventi mirati in deroga con l'obiettivo di verificare sul campo la conciliazione dell'attività d'impresa con il rispetto del decoro dei luoghi e della sicurezza dei residenti – afferma Lucia Lambresa – Siamo, quindi, nelle condizioni di formulare una proposta organica di regolamentazione degli orari e delle attività svolte all'interno ed all'esterno di questo tipo di esercizi commerciali, che sottoporremo alla più ampia concertazione economica e sociale".

