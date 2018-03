“Gargano è”, conclusa con successo manifestazione (FOTO)

(Gargano è, BCC)

Si è chiusa in un tripudio di folla la manifestazione Gargano è, organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo sul tema “Cibo e Sport: i valori delle differenze”. Grande partecipazione agli eventi che si sono susseguiti nella tre giorni e che si sono chiusi con la Mezza Maratona del Santo che, a conferma della risonanza mediatica della gara, ha visto la vittoria di due atleti nordafricani, ZitouniYouness e LamachiMeriyem, nelle categorie assolute maschili e femminili. La manifestazione, patrocinata da Expo 2015, ha trovato pieno sostegno nell’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo, nell’entusiastico coinvolgimento di amministratori e dipendenti della Banca e nell’adesione di numerosi clienti e soci della Banca con interventi diretti di sponsorizzazione, ovvero con la prestazione a titolo gratuito di prodotti e servizi. A tutti il più caloroso ringraziamento Fotogallery



"Gargano è", conclusa con successo manifestazione

