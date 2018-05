IMMAGINE SSD MANFREDONIA CALCIO (archivio)

Manfredonia, 07 maggio 2018. Si conclude nel peggiore dei modi, la stagione calcistica 2017/2018 per il Manfredonia. Il Gragnano supera i sipontini. Cronaca: Al 38° minuto del 1° tempo il Gragnano passa in vantaggio con la rete di Moccia. Al 4° minuto del 2° tempo il Manfredonia pareggia con La Forgia su rigore. Il Gragnano sfrutta tutte le occasioni per guadagnare 3 punti importantissimi. Al 9° e al 45° doppietta di Gassama. Formazioni:

Gragnano: Giordano, Franco, Baratto, Martone, Gatto, La Monica, Moccia, Gassama, Grimaldi, Mansour, Cioffi.

All.: Rosario Campana.

A disposizione: Gallo Angelo, Diglio, Liccardi, Montuori, Esposito Aniello, Chiariello, Guidone, Napolitano, Di Napoli. Manfredonia: Grasso, Granatiero, Romito, Russo, Rubino, Maffiola, Rinaldi, Gallo Davide, La Forgia, La Porta, Stoppiello.

All.: Lorenzo Mancano.

A Disposizione: Prencipe, Falcone, Giuffreda, Sventurato, Sardella, Rendine, Genchi, Quitadamo, Martino. Risultati Altre Gare

Az Picerno-Audace Cerignola 1-1 Gravina-Aversa Normanna 1-1 San Severo-Pomigliano 2-3 Cavese-Frattese 0-0 Città Di Gragnano-Manfredonia 3-1 Francavilla-Sarnese 2-3 Sporting Fulgor-Potenza 1-1 Nardò-Team Altamura 0-2 Taranto-Turris 3-1 Classifica Potenza 81 Cavese 76 Team Altamura 69 Taranto 68 Audace Cerignola 62 Az Picerno 53 Gravina 52 Nardò 52 Città Di Gragnano 42 Francavilla 39 Sarnese 38 (-2 pen.) Pomigliano 37 Turris 36 (-4 pen.) San Severo 33 Frattese 33 Aversa Normanna 30 Manfredonia 14 (-5 pen.) Sporting Fulgor 14 I Verdetti Finali, Playoff e Playout Il campionato di Serie D Girone H volge al termine. Ecco i verdetti finali,

gli accoppiamenti playoff e playout

Promosso in Serie c: Potenza Playoff: Cavese-Audace Cerignola e Team Altamura-Taranto Playout: Turris-Aversa Normanna e San Severo-Frattese Retrocesse in Eccellenza: Manfredonia e Sporting Fulgor Calcio. Ultima giornata, ultima sconfitta per il Manfredonia ultima modifica: da

