St 2018 I laghi della Puglia e Rodi Garganico – 05/05/2018

”con Donatella Bianchi e Lineablu si andrà alla scoperta dei laghi di Lesina e di Varano e della costa di Rodi Garganico, per un viaggio lungo le meravigliose coste pugliesi. I due laghi di origine costiera formano un’unica ampia zona di grande valore ambientale dove trovano rifugio ideale un numero considerevole di specie acquatiche e volatili, uccelli sia stanziali che migratori. Lungo il lago di Lesina si incontra un mercatino di pescatori dove è possibile trovare il pesce appena tolto dalle reti. Poi si andrà in località Bosco Isola alla scoperta degli endemismi che rendono il litorale del lago un unicum botanico. La Blue Economy sul lago di Varano è rappresentata dalle importanti produzioni di mitili; attraverso un progetto di scuola-lavoro i ragazzi realizzano la semina delle ostriche e ne verificano poi l’accrescimento, fra ostricoltura e innovazione. VIDEO LINEA BLU – I laghi della Puglia e Rodi Garganico Sempre sul lago di Varano si vedrà come è cambiata negli anni una storica processione dedicata al crocefisso dei pescatori, oggi celebrata sulla terraferma mentre un tempo aveva luogo in acqua. Infine, si scopriranno le meraviglie del periplo costiero da Rodi Garganico, navigando verso Peschici e Vieste, dove c’è uno spettacolo unico: un susseguirsi di coste circondate da una lussureggiante vegetazione e caratterizzate da lunghe spiagge interrotte da promontori rocciose e grotte dagli straordinari fondali turchesi, un mare tante volte insignito con la prestigiosa Bandiera blu. Inoltre, con Fabio Gallo, tante altre curiosità sul Mare Nostrum”. Linea Blu. I laghi della Puglia e Rodi Garganico (VIDEO) ultima modifica: da

