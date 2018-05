ph saverio de nittis

Di:



Manfredonia, 6 maggio 2018. ”Il Partito Democratico di Manfredonia piange la scomparsa di Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Un grande uomo, un pastore vigilante, punto di riferimento autorevole per la nostra Comunità. Il Pd esprime il proprio cordoglio e si stringe nella preghiera per l’amatissimo Vescovo. Parteciperà, con una delegazione, alle esequie lunedì 7 maggio a S. Giovanni Rotondo”. “PD Manfredonia piange la scomparsa di Monsignor Castoro” ultima modifica: da

