Ritorna InControcorrente a Foggia

Foggia. L’assessorato al Lavoro, all’Istruzione e alla Formazione della Regione Puglia, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e Innovazione ARTI prosegue con la promozione dell’iniziativa “InControCorrente”.

Nuovi scenari per la crescita per il contesto socio-economico pugliese, buone pratiche, dibattiti: da dicembre 2017 e fino al prossimo settembre 5 cantieri tematici, ai quali prendono parte personalità delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, imprenditori di successo, giovani creativi, pensatori, sociologi, tecnici dell’istruzione e della formazione, operatori dei sistemi del lavoro, esponenti della società civile, del sociale e del volontariato, operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale per costruire percorsi, modelli e metodologie per lo sviluppo delle competenze e delle professionalità pugliesi, allo scopo di incentivare l’occupabilità nei settori strategici per la Puglia.

Il prossimo 9 e 10 maggio si terrà a Foggia il secondo cantiere di InControCorrente, “Made in Puglia”, che, grazie al supporto dell’Università di Foggia, si svolgerà presso il Dipartimento di Studi Umanistici.