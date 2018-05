monsignor Castoro - AgenSIR

Di:



Manfredonia, 6 maggio 2018. ”La Comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” si unisce in preghiera a tutto il Popolo dell’Arcidiocesi per l’amato Vescovo Mons. Michele Castoro, Uomo Semplice, Pastore Illuminato, Educatore Esemplare.La Scuola si fa promotrice di una raccolta fondi da devolvere all’Istituto Anna Rizzi di Manfredonia, perché il suo amore verso gli Assistiti prosegua attraverso la nostra testimonianza”.

(nota stampa) Scomparsa Castoro, cordoglio Istituto comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.