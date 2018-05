Monsignor Michele Castoro, Arcivescovo Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo (MF-CM)

Di:



Manfredonia. ”Proclamato per lunedì 7 maggio dal Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi il lutto cittadino in segno di cordoglio per la scomparsa di Mons. Michele Castoro con la partecipazione dell’Amministrazione comunale e del Gonfalone del Comune ai funerali dell’Arcivescovo e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede comunale. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà, tutti i cittadini, le istituzioni, le autorità scolastiche, le organizzazioni sociali, culturali e commerciali, nel modo ritenuto più consono, potranno esprimere LIBERAMENTE il proprio cordoglio. Pertanto, scuole ed uffici pubblici NON dovranno chiudere, ma potrà ad esempio essere osservato in segno di rispetto un minuto di silenzio. Le attività artigianali e commerciali, le organizzazioni sociali, culturali, turistiche, sportive ed i titolari di attività private di ogni genere potranno invece partecipare al cordoglio della comunità evitando ad esempio attività ludiche ed emissioni sonore o abbassando le saracinesche a metà in concomitanza con lo svolgersi della cerimonia funebre, ovvero a partire dalle ore 16 di lunedì 7 maggio e fino a conclusione delle esequie. Disposto il lutto cittadino per rappresentare il dolore della comunità per la scomparsa di Monsignore, ciascuno potrà dunque partecipare autonomamente al cordoglio”. (Fonte Comune di Manfredonia) Scomparsa Monsignor Castoro: lutto cittadino a Manfredonia. Indicazioni ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.