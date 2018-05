“Da sott u lett aghesc.. Gianni Angelicchio” #liveupaponn (VIDEO -ft)

PH LA PELANDRATOUR

Intervista con Gianni Angelicchio, nei vicoli di .. Vico del Gargano

con Valentina Sapone (Associazione di promozione territoriale La Pelandra Tour) ”L’esperienza di Gianni Angelicchio, cresciuto nel centro storico di Vico del Gargano, unita alla passione (smodata) per il canto e le note musicali, hanno originato, quasi spontaneamente nel giovane, “l’esigenza di comunicare ciò che è stato vissuto”, dallo stesso, ma attraverso dei testi musicati. Varie coincidenze e necessità hanno dato infatti l’occasione (preziosa) a Gianni di incontrare Leonardo di Monte, un musicista di Ischitella che, grazie alle sue conoscenze musicali, ha reso possibile la realizzazione del progetto: i Kontastorij. Storia de “U Paponn” FOTOGALLERY (VICO DEL GARGANO) 06.05.2018













