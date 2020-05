Boccia “Parrucchieri, estetisti? Il 18 maggio in alcune Regioni potrebbero riaprire”

. In alcune Regioni, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti potrebbero aprire già dal prossimo lunedì 18 maggio 2020. Lo conferma (fonte Repubblica) “anche il ministro per gli Affari regionali,, che subordina il riavvio di queste attività all’approvazione delle linee guida da parte dell’Inail e, ovviamente, a un andamento positivo della curva epidemiologica”. “Tra il 14 e il 15 maggio – dice Boccia – arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri e il 18 pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma da quel giorno – ribadisce – è probabile che alcuni esercizi possano ripartire”.