Casa Sollievo, Covid: al via “Zcare” e visualizzazione on line referti laboratorio analisi

Zcare è un servizio rivolto ai pazienti dimessi guariti da COVID-19 che lasciano l’Ospedale. Il servizio consente il tele-monitoraggio dei pazienti attraverso la compilazione di un questionario e la rilevazione di alcuni parametri vitali. L’obiettivo del progetto, a cui i pazienti possono aderire in maniera volontaria, è quello di assicurare il follow-up delle condizioni di salute del paziente nelle prime fasi successive alla dimissione ospedaliera ed intervenire qualora necessario. Il paziente può decidere se inserire i dati in maniera indipendente nella piattaforma web oppure se essere chiamato dall’ospedale per comunicarli telefonicamente all’operatore. L’ospedale fornisce agli utenti i dispositivi necessari ad effettuare la misurazione dei parametri vitali.

Il progetto è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Zucchetti SpA di Lodi e della DIA SRL di Cassano delle Murge. Zucchetti SpA ha messo a disposizione gratuitamente la piattaforma di tele-monitoraggio, denominata Zcare, che costituisce lo strumento principale per la raccolta dei dati dei pazienti e per il monitoraggio da parte degli specialisti dell’Ospedale. DIA SRL ha invece contribuito donando all’ospedale i 50 dispositivi medici, denominati pulso-ossimetri, che permettono di misurare in maniera non invasiva i parametri vitali. Questi dispositivi vengono forniti dall’ospedale in comodato d’uso gratuito ai pazienti per tutto il periodo di monitoraggio e poi recuperati e sanificati per poter essere riutilizzati. La prevenzione dei contagi può essere perseguita anche minimizzando gli accessi dei cittadini alle strutture ospedaliere. Per questo motivo, Casa Sollievo della Sofferenza ha sviluppato e attivato in tempi brevissimi il servizio per visualizzare e scaricare online i referti di laboratorio analisi attraverso il Portale dei Servizi Online. I pazienti che lo vorranno potranno scaricare comodamente, gratuitamente e in sicurezza, per gli esami di laboratorio che lo prevedono, i loro referti attraverso la rete internet fornendo il consenso allo sportello, all’atto della regolarizzazione delle impegnative. Un messaggio li avviserà quando il referto sarà pronto e, utilizzando i codici di accesso forniti, potranno accedere alla sezione apposita del Portale dei Servizi Online e scaricare i referti. A partire dal messaggio , i referti resteranno disponibili on line per 45 giorni.

«L’attivazione di questi nuovi servizi – afferma Michele Giuliani, direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza – testimonia la continua attenzione del nostro Istituto alle esigenze di salute dei pazienti, particolarmente in questo periodo di emergenza».

Il nuovo servizio affianca quelli attualmente già presenti sul Portale dei Servizi Online, che permettono la regolarizzazione delle prestazioni, l’inserimento di richieste di prenotazione, la possibilità di ritirare un biglietto elettronico per l’accesso veloce agli sportelli per la regolarizzazione dei servizi ambulatoriali e la consultazione in tempo reale dei tempi di attesa agli sportelli e al Pronto Soccorso. (Fonte: Opera Padre Pio).