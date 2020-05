C’è tanta Manfredonia nell'”Inno dei sanitari”, ora virale sul web

Manfredonia, 06 maggio 2020. C’è tanta Manfredonia nell’ “inno dei sanitari” pubblicato il giorno 4 maggio su You Tube. Il brano “Torneremo a Danzare” è stato scritto infatti da(originario di Manfredonia ed attualmente Coordinatore Infermieristico presso la Cardiologia di Forlì) e(in arte David Royan, infermiere presso l’ospedale San Camillo di Manfredonia), mentre il video è stato girato interamente presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. In 4 minuti di atmosfere rock sono racchiuse tutte le emozioni che ci hanno accompagnato in queste settimane, un ospedale modificato, l’ansia e la paura di tutti gli operatori impegnati in prima linea, ma anche la voglia di ricominciare e di ritornare alla normalità. Di toglierci finalmente le mascherine dal viso e poter condividere il nostro sorriso. Il prodotto finale è frutto di una collaborazione a distanza quindi, tra i fratelli Troiano, lo studio di registrazione, il medico emodinamista di Forlì Fabio Tarantino ed il videomaker Michele Valtancoli.

Il video che vede anche la partecipazione straordinaria dei ballerini LaLa Blhite ed Aris Tsopanellis, si pone anche come strumento di raccolta fondi a Sostegno dell’Associazione Salute e Solidarietà di Forlì che si occupa delle le famiglie meno abbienti che in questo periodo purtroppo crescono sempre più. Anche in questa circostanza Manfredonioa c’è.

(Messaggio a StatoQuotidiano dal dr. Troiano Aldo Domenico, Coordinatore Infermieristico

Cardiologia UTIC Emodinamica – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Ospedale Morgagni-Pierantoni Forlì).