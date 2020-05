Coronavirus, è record di malati e guariti, 369 vittime in 24 ore

Doppio record oggi tra calo dei malati e aumento dei guariti secondo i dati della Protezione civile. Sono quasi 7mila i malati in meno in 24 ore: sono infatti 91.528 gli attualmente positivi in Italia, con un calo rispetto a ieri di 6.939. Sono invece 93.245 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 8.014 rispetto a ieri. E’ l’aumento più alto di persone guarite dall’inizio dell’emergenza. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Sempre alto il dato delle cittime: sono salite a 29.684 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 369 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 236. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Soltanto fra 15 giorni si potranno vedere gli effetti della fase 2: i numeri incoraggianti di questi giorni sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia costituiscono infatti una fotografia del passato. “Quello che registriamo oggi è il frutto di quello che abbiamo visto durante il lockdown”, ha detto all’ANSA il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche”.

“Se in questi primi giorni della fase 2 i contagi stanno ripartendo lo sapremo solo fra 15 giorni”, ha aggiunto, riferendosi al tempo medio che trascorre dall’inizio dell’infezione alla comparsa dei sintomi. “È molto probabile che ancora oggi i dati indichino che decessi e contagi sono meno di cento, ma non è il caso di festeggiare né di abbassare la guardia perché si tratta di risultati del passato”.

“La preparazione della fase di post-lockdown è stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni ma nessun efficiente e reale piano d’azione da attuare è stato proposto dalle autorità”. Lo ha detto Stefano Ruffo, direttore della SISSA di Trieste. “Non si sta effettuando un numero sufficiente di test molecolari e sierologici per identificare potenziali focolai di infezione”, ha proseguito. Per il direttore della Scuola internazionale di studi superiori avanzati, “un progetto di tracciamento non è stato implementato e non è stata proposta alcuna strategia di isolamento per i potenziali infetti”. Ruffo è intervenuto in videoconferenza presentando un seminario dell’epidemiologo computazionale Alessandro Vespignani, in collegamento dagli Stati Uniti. Il direttore della Sissa ha inoltre sottolineato che “la comunità scientifica di Trieste (SISSA, ICTP, UNITS) ha dato disponibilità alle autorità regionali della propria esperienza nell’analisi dei dati da ormai due mesi fa”. Aggiungendo: “Stiamo osservando solo in questi ultimi giorni un timido progresso in questa direzione”. (ANSA)