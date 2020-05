Da “Giuseppi” a Oronzo Canà, la pagella della pandemia attraverso i media (I)

05 maggio 2020. Laè appena iniziata, dopo una quarantena caratterizzata da alti e bassi, momenti di riflessione alternati a panico e delirio, in cui tutti, ma proprio tutti, hanno avuto modo di dire la loro. Lo sconfinato mondo dei media, ovviamente, si è scatenato ed ha offerto il meglio ma anche il peggio di sé. Dopo i giornali e le interviste televisive, lo strumento più gettonato dai maggiori esponenti dell’informazione, della politica, della cultura e dello spettacolo per raggiungere il vasto pubblico di internet, ed in particolare, dei social network, è stato sicuramente la diretta streaming.

All’interno di questo grande calderone ho cercato di stilare una classifica, cercando di essere obiettiva ed onesta intellettualmente ma anche un po’ di parte, soprattutto quando si parla del Sud.

Partiamo dal panorama nazionale. In ambito giornalistico, il premio “Coerenza Virale” sicuramente lo vince Nicola Porro. Lui, che ha condotto il programma di approfondimento politico e di attualità “Virus – il contagio delle idee”, ironia della sorte, il virus se l’è beccato sul serio. Nonostante febbre e tosse, non ha mai smesso di trasmettere tutte le mattine la sua “Zuppa di Porro”: dopo averci sempre rassicurato sul suo stato di salute, ha continuato a leggere e commentare i titoli dei giornali, enfatizzando con il suo isterico “Toc, toc!” le notizie che proprio non gli andavano giù. Liberale convinto, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, ha sempre continuato a difendere l’importanza di una celere ed efficace ripresa economica del paese da parte del Governo.

L’incoerenza in persona invece non può che essere Andrea Scanzi. Ricordo un suo video in diretta che mi venne inoltrato su whatsapp, a fine febbraio, dove incalzava tutto e tutti dicendo che trovava assurdo il panico scatenato da una para-influenza con il conseguente assalto ai supermercati come se il Governo, a breve, ci avrebbe rinchiuso in casa per otto anni (testuali parole). Beh, caro Scanzi, per otto anni no, ma per otto settimane sì! Adesso, le sue interminabili dirette contro quelli che definisce “aprituttisti” sono seguite da migliaia di followers. Mistero della fede.

Il premio “V per Vittorio”, avevo pensato di assegnarlo alla innata veemenza di Sgarbi ma poi, proprio sul finale, è arrivato Feltri e lì non ho avuto più dubbi. Dopo averci regalato una perla di saggezza sul complesso di inferiorità terrone, una valanga di querele è partita “dal Meridione con amore” diretta al giornalista bergamasco, surclassando, in tempi record, il numero di cause legali collezionate dal critico d’arte, appunto.

Per quanto riguarda la scena politica, il premio “I Dominatori dell’Universo” è da assegnare al Governatore del Veneto Luca Zaia e al Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Zaia è riuscito a contenere il contagio nella regione dove si è registrato il primo decesso per Covid-19, bisogna dargliene atto, ma dopo aver calcato le scene con svariati giri di valzer: insomma nella vita ci vuole talento ma anche una botta di…fortuna! Ma è l’Imperatore Maximo De Luca che ha compiuto il vero miracolo, salvando dal contagio la regione con la più alta densità di popolazione d’Italia, altroché San Gennaro! Lui che, dopo essere diventato un Fratello di Crozza, ha sdoganato i cavalli di frisia a Porta a Porta e i lanciafiamme alle feste di laurea (un artigiano vesuviano ha addirittura realizzato delle bomboniere a tema), sui social è gettonatissimo: il suo linguaggio forbito e i suoi tempi teatrali hanno conquistato tutti scatenando la fantasia dei creatori di meme e pagine fan.

Premio “Il grande boh!” spetta, senza se e senza boh, al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. La scuola, durante la pandemia, è stato l’argomento meno trattato in assoluto. Poche idee ma confuse, su una ipotetica riapertura. Quando? Boh! Surreale l’abbandono della chat durante la videoconferenza con le Regioni sul tema, rocambolesca la proposta della DAD (didattica a distanza) per le classi “dimezzate”, tanto che il web l’ha paragonata alla tattica calcistica del 5-5-5 del Mister Oronzo Canà, alias Lino Banfi.

E nella Capitale cosa è accaduto? Tranquilli, ci ha pensato ZeroCalcare a raccontarci la sua quarantena romana, direttamente da Rebibbia, con la serie animata “Rebibbia Quarantine” lanciata sui canali social con cadenza settimanale. Uno spaccato di vita vissuta tra ansia, panico, visioni e qualche lucida ed, allo stesso tempo, amara riflessione sulla condizione umana a cui è stata imposta la cattività. A lui il premio “Lexotan”.

Premio “Meraviglie” ad Alberto Angela che non si è mai stancato, e mai si stancherà, di ricordarci e mostrarci che viviamo nel Pese più bello del mondo. (I, continua)

Eleonora Zaccaria