Dagli “scippatori d’emozioni” a Cruciani, la pagella della pandemia attraverso i media (II)

(II – continua) Adesso però arriviamo a casa nostra, in Puglia. Categoria “Scippatori d’emozioni”. In quarantena giorni ed ore spesso non si distinguevano più, il ritmo era dettato dalle funzioni vitali di base: dormire, mangiare, divanarsi. Solo un appuntamento è diventato fisso durante queste lunghe settimane, un appuntamento che decretava l’arrivo dell’ennesimo week end di clausura: tutti i sabato pomeriggio, alle 16:00 in punto,ed, si collegavano in diretta su Facebook per ripeterci all’infinito “Non uscito fuoro!”. I mitici Toti e Tata intrattenitori di risate della gioventù pugliese negli anni ’90, tra interpretazioni amarcord e leggendarie, hanno scatenato il web: migliaia di followers, centinaia di messaggi whatsapp al numero dedicato, telefonate in diretta da parte dei cosiddetti “pugliesi nel mondo” e dediche a richiesta soprattutto da parte del neonato gruppo “Le bimbe di Emilio”. Avete capito bene, Solfrizzi ha sempre sortito un certo fascino e quindi il pubblico femminile ha voluto omaggiarlo emulando il movimento filogovernativo de “Le bimbe di Giuseppe”.

Giuseppi, proprio lui che con le sue conferenze stampa ha inaugurato una nuova serie televisiva intitolata “Il Decreto”. Durante queste dirette, però, ho riscontrato dei problemi di comprensione ma, per fortuna, avevo i sottotitoli alla pagina 777 del profilo Facebook di Vincenzo Vitulli. Avvocato, foggiano, attuale membro del Direttivo della Federazione Italiana Diritti Umani, segni particolari: rockstar. A lui il premio “Asteroide”. Sì, perché lui invoca la caduta di un asteroide da tempi non sospetti, molto prima dell’arrivo della pandemia. Per lui non c’è redenzione per il genere umano; non c’era prima, figuriamoci adesso!

Per la categoria “I nuovi mostri” abbiamo un esemplare che è salito alla ribalta del pubblico ludibrio in programmi televisivi e radiofonici del calibro di Striscia la notizia, Un giorno da pecora, Propaganda live e La zanzara: Er Pagnotta ha dato il peggio di sé, in diretta dal palazzo di città, per incitare la comunità lucerina a rispettare la quarantena. Sono volate teglie colme di “obbrobriosità” (voglio essere clemente) ma ci ha pensato quella gran canaglia di Cruciani a pizzicarlo e metterlo a tacere.

Con grande ammirazione invece, assegno il premio “Il Sindaco favoloso” a Gianfilippo Mignogna. I suoi post riguardanti tutte le attività ed iniziative realizzate durante la quarantena a Biccari, uno dei Borghi Autentici d’Italia, sono scritti con competenza, calore ed un pizzico di spirito critico che non guasta mai.

Concludo la mia classifica con tre nomi che meritano una menzione particolare di stima per il ruolo che ricoprono in ambito medico: lo psicanalista Massimo Recalcati perché le sue conversazioni di Lessico Civile, Lessico Amoroso e Lessico Famigliare trasmesse su Rai3, sono un balsamo per lo spirito in questi tempi così pieni di incertezze; il Prof. Francesco Cognetti, oncologo e Presidente della Fondazione Insieme contro il cancro per aver acceso i riflettori sulla difficile situazione che vivono i pazienti oncologici a causa della pandemia; il Prof. Paolo Ascierto, l’oncologo napoletano oscurato dai Tg italiani ma apparso sul New York Times, per aver sperimentato una valida cura alternativa nel trattamento del Covid-19. (II – fine).

A cura di Eleonora Zaccaria