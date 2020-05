La ferrovia statale di Poggiorsini persa nel degrado

Sì, accade che siffatto costoso bene pubblico risulta giorno dopo giorno preda facile dell’incuria e vandali del pomeriggio tardi. La strada ferrata, tra le più antiche d’Italia, è quella denominata Gioia del Colle-Rocchetta Sant’Antonio. Inaugurata nel 1891,lunga 140 chilometri con stazioni e fermate in Rocchetta Sant’Antonio e Lacedonia e San Nicola di Melfi e Venosa e Maschito e Palazzo San Gervasio e Montemilone e Spinazzola e Garagnone e Poggiorsini e Calderoni e Gravina in Puglia e Sanuca e Casal Sabini e Bellarosa e quindi Gioia del Colle.

Tratta a carattere non elettrificata che percorre il territorio pugliese e parte di quello lucano. l’impianto poggiorsinese è stato dismesso nell’anno 2011 per “…ragioni di antieconomicità e le corse effettuate con autobus sostitutivi”. Dunque viene reciso un collegamento storico importante tra la Murgia Alta e Bassa e le zone costierie.Segmento usato anche come ferrovia militare visto che vi hanno circolato vagoni che da Anagni a Gravina(via Caserta-Foggia-Rocchetta Sant’Antonio-Spinazzola) trasportavano munizioni per fornire la polveriera dell’Esercito italiano sita nell’area di Poggiorsini. Quest’ultimo Poggio degli Orsini ovvero colonia agricola,nel 1808, della Dinastia Orsini di Gravina diventa Comune nell’anno 1957.

A cura di Nino Sangerardi