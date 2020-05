Manfredonia. ZTL: pioggia di contravvenzioni per non residenti. Polizia locale “Sono regolari”

, 06 maggio 2020. “Ladopo la scadenza dei termini non ha valenza retroattiva. Le contravvenzioni elevate per il passaggio dei veicoli nelle Z.T.L. sonoqualora il passaggio nell’area è stato effettuato senza il rinnovo o il possesso del permesso”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il Comandante della Polizia Municipale di Manfredonia, dr., già Commissario capo dello stesso Corpo di P.l..

Il chiarimento, fatto personalmente su richiesta di StatoQuotidiano, arriva dopo la protesta di alcuni cittadini – residenti e non – di Via Maddalena, zona interessata già dall’ottobre 2015 dall’implementazione della ZTL. I cittadini protestano dopo la notifica di una serie di contravvenzioni per il passaggio dei propri mezzi nella menzionata via, in un arco temporale nel quale gli stessi non avrebbero provveduto a regolarizzare o rinnovare il proprio permesso.

La protesta dopo la notifica delle contravvenzioni. “Ho usufruito della ztl gratuita fino all’anno scorso”, dice una donna, non residente nell’area. “In seguito, ho saputo dell’introduzione delle tariffe dal dicembre 2019 – gennaio 2020. Ho sempre avuto il permesso, personalmente non sono stata avvisata direttamente né dell’introduzione delle tariffe (vedi in basso), né della possibilità di essere multati dopo la scadenza del 31 gennaio 2020″. “Avevo ricevuto un permesso provvisorio fino al 31 gennaio scorso – continua la donna – , mi era stato detto di passare per il pagamento verso la fine dello stesso gennaio. Sono passata dal Comando della Pl prima dell’emergenza Covid. A causa di un lutto, ho rinviato la pratica. Ripeto: nessuno mi hai parlato di una scadenza, post permesso provvisorio, che avrebbe potuto originare una serie di contravvenzioni con il passaggio dell’auto. Passato febbraio – dice la donna – mi chiamano dal comando della Polizia Municipale, dicendomi che avrei dovuto pagare il permesso annuale. Al tempo non ero certa di continuare, anche perché – causa l’emergenza sanitaria -, non so ancora se continuerò a svolgere la mia attività. Dal Comando della Pl mi è stato detto che se non avessi pagato l’annuale, mi sarebbero stati addebitati i passaggi e le multe di gennaio. Ma ripeto per l’ennesima volta: nessuno mi ha detto che la proroga sarebbe stata data solo se avessi pagato. In ogni modo, dopo aver scaricato le informazioni utili dal sito del Comune di Manfredonia, ho effettuato il pagamento”. Nonostante questo, continua la donna “Ieri mi sono state notificate 10 contravvenzioni, relative a 10 passaggi effettuati con la mia auto. Totale? Oltre 1.000 euro. Ho contattato il Comando della Polizia municipale, ho chiesto informazioni. Ho detto che non sono stata avvertita di alcuna scadenza per il permesso annuale. Della data del 31 gennaio 2020 nessuno mi ha fatto mai menzione. Ci sono centinaia di persone nella mia stessa situazione”.

Le precisazioni del Comandante della Polizia municipale di Manfredonia. “Le delibere di riferimento – ha detto questo pomeriggio a StatoQuotidiano il dr. Antonio Lombardi, Comandante della Pl -, sono la n.138/08.07.2016, la n.82 del 23 ottobre 2019, e la n.10/22.01.2020″.

Le delibere. Da atti, “con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23.10.2019, sono state introdotte importanti modifiche che riguardano i titolari di permessi/contrassegni di accesso alla ZTL”. Come da atti, era “stata modificata la scadenza per tutte le tipologie di permessi e sono stati istituite delle tariffe dovute sia in caso di primo rilascio, che in quello di rinnovo o di rilascio di duplicato, come stabilito dall’art. 5 bis del Disciplinare ZTL Centro Storico modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23.10.2019“. “La variazione della scadenza dei permessi ZTL implica necessariamente ed obbligatoriamente la decadenza al 31.12.2019 di tutti i permessi rilasciati“. In sintesi, era stato chiesto “a quanti in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento del permesso ZTL, a presentare istanza di sostituzione del permesso di cui si dispone, secondo le modalità di cui all’art. 5 della Deliberazione di G.C. n. 138 del 08.07.2016, così come modificato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23.10.2019 (..)*, entro e non oltre il 31.12.2019, pena la violazione dell’art. 7 commi 9 e 14 del CdS, in caso di accesso alla Zona a Traffico Limitato“. Questo perchè, “la mancata richiesta di sostituzione del permesso entro la data indicata”, avrebbe comportato in automatico “la decadenza dello stesso e la conseguente cancellazione dei veicoli precedentemente autorizzati al transito nella ZTL del Centro Storico di Manfredonia dalla “lista bianca” gestita dal Comando di Polizia Locale”.

“Il primo gennaio 2020, in automatico – spiega il comandante della P.l. Lombardi – sono decaduti tutti i permessi, tanto per i residenti che per i non residenti. Tutte le informazioni utili per i permessi sono state pubblicate: sul sito del Comune di Manfredonia, in home page, sull’albo pretorio, sulle testate giornalistiche, sullo stesso StatoQuotidiano.it; inoltre: abbiamo inviato le lettere ai residenti, ai non residenti, almeno un centinaio di PEC, con tanto di ricevuta di ritorno, abbiamo anche telefonato direttamente agli interessati. Ricordo che la delibera n.10 del 22 gennaio 2020 rappresenta solo una modifica di quanto già pubblicato. Non possiamo evitare di richiedere il pagamento delle contravvenzioni, per quanti sono passati con i propri mezzi nelle ztl senza aver rinnovato il permesso annuale entro il 31 gennaio 2020, perché questo comporterebbe un danno erariale ai danni del Comune di Manfredonia. Ricordo che i termini per i pagamenti delle contravvenzioni sono stati finora sospesi nell’ambito dell’emergenza Covid. Non ci sono prescrizioni, e la regolarizzazione del permesso annuale non ha valenza retroattiva”.

“Lavoriamo al massimo delle nostre possibilità, con metà organico a disposizione, del quale il 60% prossimo al pensionamento”. “Stiamo cercando di lavorare nel pieno rispetto dei cittadini, al massimo delle nostre possibilità, tanto per i controlli nell’intero territorio, quanto per il rispetto delle norme del c.d.s., nonostante la carenza attuale nel corpo di almeno un 45% dell’organico (43 gli agenti della Pl di Manfredonia oggi in attività rispetto agli 80 previsti ai sensi di legge), 43 dei quali il 60% prossimi al pensionamento”, conclude il dr. Lombardi.

