Monza-Brianza, morto ragazzo foggiano in incidente di moto

(milano.fanpage) Un ragazzo di 29 anni, Luigi Cardone, è morto ieri a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, a seguito di un grave incidente stradale. L’episodio si è verificato attorno a mezzogiorno, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza. Cardone era in sella alla sua moto quando, mentre percorreva via Monte Grappa, avrebbe perso il controllo della due ruote finendo, dopo una carambola contro il cordolo del marciapiede e un palo della luce, contro un’automobile parcheggiata. Luigi era originario di Foggia ma viveva a Giussano. Lascia i genitori e un fratello.. Fonte: Milano.fanpage.it