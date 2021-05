(STATOQUOTIDIANO – RADIOMANFREDONIACENTRO, ore 19). Manfredonia, 06 maggio 2021. Non è in pericolo di vita Giuseppe Ricucci, classe 1976 residente a Macchia, vittima stamani di un agguato lungo la S.S. 89 “Garganica”, nei pressi della rotatoria in contrada Pace, che conduce a destra alla zona industriale ex Enichem.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un furgoncino Piaggio Porter – utilizzato come mezzo per il servizio di raccolta dei rifiuti della Tecneco -, è stato crivellato di colpi da ignoti. Ferite al torace per Giuseppe Ricucci, fratello di Pasquale, detto “Fic secc”, ritenuto quest’ultimo tra i vertici del clan Lombardi – Ricucci – La Torre, morto in un agguato nel novembre 2019, nell’ambito della lotta tra i clan locali.

Come detto, Giuseppe Ricucci è ferito ma non è in pericolo di vita, nonostante la prognosi per ora resti riservata.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Non chiarito il numero dei colpi inferti contro il mezzo guidato dall’uomo. Con certezza, l’auto o le auto che dopo le ore 7 hanno affiancato lungo la rotatoria il mezzo della Tecneco (già colpita da interdittiva antimafia ma al momento operante per il servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Monte Sant’Angelo sotto amministrazione giudiziaria), hanno utilizzato un’arma lunga o più cd arme lunghe, non dunque una pistola o pistole.

Giuseppe Ricucci, con precedenti non di rilievo, era regolarmente impiegato come dipendente della citata Tecneco. Non risultano avvertimenti o precedenti tentativi di aggressione all’uomo. Uomo che dopo essere stato colpito alla guida del mezzo sarebbe poi sceso dallo stesso accasciandosi al suolo.

Indagini in corso della sezione investigazioni Scientifica dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.

In seguito all’agguato di stamani, Sarebbero state già effettuate alcune perquisizioni domiciliari.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it