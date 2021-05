Agguato sulla SS89 Garganica, furgone crivellato di colpi: ferito fratello boss (FOTO)

(STATOQUOTIDIANO – RADIO MANFREDONIA CENTRO, ore 8). Monte Sant’Angelo – Manfredonia, 06 maggio 2021. Sparatoria stamani lungo la S.S. 89 “Garganica”, nei pressi della rotatoria in contrada Pace, che conduce a destra alla zona industriale ex Enichem.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un furgoncino Piaggio Porter – utilizzato come mezzo per il servizio di raccolta dei rifiuti della Tecneco -, è stato crivellato di colpi da ignoti. Alla guida del mezzo Giuseppe Ricucci, classe 1976 residente a Macchia, fratello di Pasquale, ritenuto tra i vertici del clan Lombardi – Ricucci – La Torre, morto in un agguato nel novembre 2019, nell’ambito della lotta tra i clan locali.

L’uomo sarebbe stato colpito al volto e al torace e sarebbe attualmente ricoverato all’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia. Non ufficiali le condizioni dell’uomo, risulterebbe ferito grave.

Procedono nelle indagini i Carabinieri del Comando Provinciale e del Comando Compagnia di Manfredonia.

