Champions League, Manchester City-PSG è la finale anticipata

La Champions League entra nella fase più calda con le semifinali. Dopo un lungo ed estenuante cammino sono rimaste solo quattro squadre ancora in lizza. Il tabellone ha abbinato il Real Madrid al Chelsea e il Manchester City al PSG.

Non c’è dubbio che tra i due incontri quello più affascinante sia Manchester City-PSG. Due squadre che esprimono un calcio molto piacevole, esaltato da protagonisti di prima grandezza. Basta pensare a nomi come De Bruyne, Gundogan, Aguero, Neymar e Mbappe per capire la forza che queste due compagini possono mettere in campo. Sarà anche e soprattutto la grande occasione per Pep Guardiola di vincere finalmente la Champions lontano da Barcellona. Il tecnico spagnolo ha fatto grandi cose al City, ma ha vinto solo in patria, mentre ha raccolto figure piuttosto magre in Europa. Questo però sembra davvero l’anno del City che sta dominando in Premier, ha vinto la coppa di Lega e ora può centrare la finale di Champions dove si presenterebbe da favorito.

Il cammino fin qui del City in Champions è stato un vero trionfo con tutte vittorie e un solo pareggio del tutto ininfluente nel girone. La massima competizione europea degli inglesi è stata caratterizzata nelle ultime fasi dalla Germania, dal momento che De Bruyne e soci si sono dovuti sbarazzare prima del Borussia M’gladbach e poi del Borussia Dortmund. Proprio la gara dei quarti di finale è stata quella più ostica per i citizens che dopo aver vinto l’andata per 2-1 in casa grazie al gol al 90’ di Foden, si è ritrovata in svantaggio nella gara di ritorno contro il Dortmund. Una pronta reazione nel secondo tempo ha però permesso al City di rimettere a posto le cose, vincendo addirittura per 2-1 la gara del Westfalenstadion. Nella sfida al PSG, il City parte comunque favorito, sia per la forza che gli inglesi possono mettere in campo, ma anche per l’esperienza dei giocatori e di un tecnico della portata di Guardiola.

Il paradosso del PSG è che i francesi rischiano di vincere la Champions League nell’anno in cui in maniera incredibile potrebbero non trionfare in Ligue 1. Tra i confini nazionali, infatti, i parigini sono alle prese con una lotta a quattro per aggiudicarsi il titolo. A differenza delle altre tre qualificate alle semifinali di Champions, il viaggio continentale dei francesi è stato quanto di più complicato possibile. A partire dal girone dove sono stati inseriti assieme al Manchester United, ma poi soprattutto nella fase a eliminazione diretta in cui gli uomini di Pochettino, subentrato in corso all’esonerato Tuchel, hanno dovuto vedersela con Barcellona e Bayern Monaco. Sia negli ottavi che nei quarti a fare la differenza sono state le gare in trasferta in cui uno scatenato Mbappe ha sfruttato alla grande gli spazi lasciatigli da spagnoli e tedeschi, segnando la bellezza di 5 gol in due partite. (nota stampa)