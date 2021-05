“La portualità turistica e industriale di Manfredonia asset strategico per l’economia pugliese”

L’assessore allo sviluppo della Regione Puglia, ing. Alessandro Delle Noci, unitamente al consigliere regionale l’avv. Paolo Campo, oggi, in visita sul porto “Alti Fondali” di Manfredonia e nell’annessa zona industriale, per una ricognizione prodromica per quella che potrebbe rappresentare, nell’immediato futuro, una grande opportunità di rilancio di un porto, un tempo tra i più importanti d’Italia e d’Europa, soprattutto per la sua posizione strategica.

Oltre 120 milioni potrebbero essere investiti nella struttura con importanti risvolti nelle produzione di ricchezza per il territorio e soprattutto occupazione.

E’ una opportunità che rinviene in primo luogo dai fondi del recovery plan ma a ciò si aggiunga che diversi sono gli imprenditori che hanno fiutato le potenzialità del porto e manifestato il loro interesse che la Regione valuta molto attentamente, per il futuro nel quale si vuole recitare un ruolo di primo piano in Italia e nel Mediterraneo.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 06 maggio 2021