La storia. Quando un quadrimotore si disintegrò su “Piana degli Ulivi”. Il racconto del nipote

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Manfredonia, 06 maggio 2021. Forse non tutti sono a conoscenza e mi riferisco ovviamente alle nuove generazioni che, in località Macchia di Monte Sant’Angelo, comunemente conosciuta come Macchia Posta, poiché un tempo vi era l’ufficio postale, laddove inizia la salita verso Monte Sant’Angelo, è tuttora ubicato il ristorante “Piana degli Ulivi”, ormai, da diversi anni non più operativo.

Ma il ristorante è nato accanto ad una vecchia cantina, risalente all’anno 1880, nata grazie al sig. Michele Cannata, che ebbe l’intuito di acquistare il casolare per realizzare una cantina che sarebbe servita per offrire ristoro, con prodotti della propria terra, quali olive, pane con patate e lievito madre prodotto nel suo forno che durava sino a 15 giorni condito con pomodoro ed olio locale mentre da bere, vino conservato in cantina e gassosa, a tutti quei pellegrini che provenivano dal barese, dal Molise e dall’ Abruzzo e raggiungevano il santuario di San Michele con il calesse mancando le autovetture.

I pellegrini, prima si ristoravano mangiando nella cantina, poi si riposavano nella foresteria, accanto alla cantina poi dopo aver ricoverato i cavalli nella stalla attigua, a piedi, usando la strada sterrata, salivano sino al santuario.

Nell’anno 1926, la cantina passa al figlio del sig. Michele, Leonardo Cannata, il quale dopo aver combattuto in Eritrea, tornato in patria, si dedica anima e corpo non solo alla cantina ma anche all’agricoltura.

Quella cantina che per 60 anni aveva dato ristoro a migliaia di pellegrini, nella giornata di sabato 03 Marzo 1945, diviene teatro di una tragedia memorabile, raccontata con emozione da Michele Armillotta, nipote di Leonardo Cannata, papà della propria madre, Maria Pia, scampata miracolosamente alla morte.

Da ciò che ho appreso da mio nonno Leonardo e mio zio Michele presenti alla tragedia: “Erano le ore otto di sera di sabato 3 marzo 1945, quando mio zio Michele, fratello di mia madre di soli 14 anni, uscito un attimo fuori dalla cantina, scorse nel cielo un velivolo in fiamme che volava a bassa quota e che si stava dirigendo verso la cantina, sperando in un atterraggio di fortuna in un campo di grano posto dietro la cantina, ma invano.

“Mio zio tentò di avvertire tutti quelli che erano nella cantina dell’imminente pericolo ma il velivolo si abbatté, colpendo con l’ala sinistra sul primo piano della cantina, dove in quell’istante, mia nonna Angela era con i suoi tre figli piccoli: Grazia Adua, classe 1933, Giovanni classe 1938 e mia madre Maria Pia classe 1942 che risultò l’unica superstite.

“Il velivolo si disintegrò e perirono il pilota e le donne, mogli di ufficiali americano che, partiti dalla Sicilia, con il quadrimotore avrebbero dovuto raggiungere l’Abruzzo”.

“Mio nonno Leonardo e mio zio Michele scamparono alla morte senza manco ferirsi mentre mia madre, presente sul piano superiore su cui si era abbattuto l’aereo, miracolosamente ebbe salva la vita anche se riportò gravi ustioni per cui fu portata, con una Jeep militare, presso l’ospedale militare di Amendola, all’epoca aeroporto americano e vi restò per circa 6 mesi, con una gabbia di protezione per le ustioni riportate, fino a completa guarigione”

“Mio nonno ottenne dagli americani un risarcimento di trecentomila lire, con i quali rimesse in sesto la parte superiore delle cantina, si risposò e mia mamma tornò a Macchia, ma non fu mai ripagato per il dolore dovuto alla perdita di una moglie e due figli”.

Una storia dalla grande emozione trapelata con tutta evidenza, nonostante il lungo tempo trascorsa, dal racconto dell’amico Michele Armillotta.

Antonio Castriotta