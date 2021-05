Michele Bordo “Ostruzionismo centrodestra su legge eutanasia”

Manfredonia, 06/05/2021 – (adnkronos) Un nuovo caso di tensione nella maggioranza. Stavolta è il testo sul suicidio assistito del dem Alfredo Bazoli e Nicola Provenza dei 5 Stelle. L’ostruzionismo del centrodestra ha bloccato i lavori in commissione Giustizia alla Camera, che oggi doveva appunto adottare il testo base. “Hanno una strana concezione della democrazia e della libertà -argomenta Michele Bordo del Pd all’Adnkronos- quello che a loro non piace, semplicemente non deve essere fatto. Anche se c’è una maggioranza che è a favore. Lo stiamo vedendo al Senato con il ddl Zan e oggi in commissione alla Camera la stessa cosa“.

Il testo Bazoli tra l’altro, spiega Bordo, “riprende la sentenza della Corte costituzionale” sul suicidio assistito, “siamo in ritardo di un anno nell’approvazione. E nonostante questo, bloccano tutto. Ma noi siamo intenzionati ad andare avanti”. Tra gli argomenti che hanno scaldato la seduta c’è stato anche un bis di quanto accaduto ieri con la pdl per l’istituzione della commissione d’inchiesta sulla magistratura con il centrodestra che ha bloccato i lavori contestando i relatori Ceccanti (Pd) e Conte (Leu). La seduta della commissione è stata aggiornata alla prossima settimana. (adnkronos)