Puglia verso la zona gialla e Lopalco si sbilancia di nuovo “Dati migliori della settimana scorsa”

Bari, 06/05/2021 – (ilquotidianoitaliano) “La situazione continua a migliorare. Abbiamo un Rt inferiore a 1, incidenza in miglioramento, tassi di occupazione in miglioramento, non ci sono focolai in ospedali e Rsa.

I dati dovrebbero essere migliori della scorsa settimana”. Secondo l’assessore regionale alla Salute Pierluigi Lopalco i dati sono in netto miglioramento e potrebbero portare la Puglia in zona gialla dalla prossima settimana.

Anche la nostra regione, insieme a tutto il resto d’Italia sembra poter passare finalmente in zona gialla, dopo la mancata promozione della scorsa settimana. In realtà la Puglia avrebbe potuto diventare gialla dalla scorsa settimana, ma la zona rossa delle scorse settimane e i ricoveri in terapia intensiva non lo hanno permesso. (ilquotidianoitaliano)