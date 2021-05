Stasera tornano Pio & Amedeo ne Il Meglio di Felicissima Sera

Foggia, 06/05/2021 –(sologossip) L’appuntamento del Venerdì sera con Felicissima Sera è definitivamente terminato. Eppure, non temete: Pio e Amedeo sono pronti a ritornare in tv. Avete letto proprio bene: a distanza di pochissimi giorni delle polemiche che li ha visti protagonisti, il duo comico pugliese è pronta a ritornare in prima serata. Di che cosa parliamo esattamente? Senza alcun dubbio, lo saprete: proprio questa sera, Giovedì 6 Maggio, andrà in onda “Il meglio di Felicissima Sera”.

Potete tirare un sospiro di sollievo, carissimi ammiratori di Pio ed Amedeo. Tra pochissime ore, i due simpaticissimi pugliesi saranno nuovamente i protagonisti della vostra serata. Con “Il Meglio di Felicissima Sera”, il duo comico vi farà rivivere i momenti indimenticabili di questo loro show. Cosa dobbiamo aspettarci esattamente da questo “revival”? A partire da Maria De Filippi fino a Francesco Totti e Claudio Baglioni, assisteremo al meglio di Felicissima Sera. Noi non vediamo l’ora, voi? (sologossip)