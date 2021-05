Venturino: “Quando la conferenza di annuncio del primo volo da Foggia?”

“Sono contento dei nuovi annunci di Aeroporti di Puglia per altri voli da Bari e da Brindisi. Quando la Puglia cresce non possiamo che condividerne la gioia”. Sergio Venturino, presidente del comitato Vola Gino Lisa di Foggia, accoglie positivamente la notizia dell’incremento di voli da Bari. La compagnia Wizz ha aggiunto un nuovo aereo dalla base di Bari e ha annunciato 8 nuovi collegamenti da luglio. Il presidente, in un altro intervento sul tema, aveva chiesto se ci fosse effettivamente la volontà dei baresi di far partire lo scalo di Foggia.

“Personalmente sono certo che AdP farà volare anche Foggia, altrimenti non avrebbero speso soldi pubblici”, annota sui social oggi. “Gli iscritti del Comitato Vola Gino Lisa mi hanno incaricato di chiedere ad Aeroporti di Puglia, quando ci sarà la conferenza stampa che annuncerà il primo volo di linea da Foggia”.