Manfredonia, 06 maggio 2021. “Vogliamo la scogliera di pulita” è il grido proveniente da un gruppo di volontari che da sempre si prodigano per tenere pulita la nota sorgente di Manfredonia, le cui acque, un tempo, avevano proprietà terapeutiche.

Un problema che si ripropone, purtroppo, ogni anno quello riguardante la pulizia della scogliera in località Acqua di Cristo, che spetterebbe all’Autorità Portuale e che non è stata ancora effettuata.

Siamo ai primi di maggio, la temperatura sale, la città è punto di riferimento di turisti ed avventori che giungono dall’intera provincia per godersi la brezza del mare, eppure, quella scogliera è invasa di arbusti, erbacce e rifiuti che andrebbero rimossi tempestivamente.

Uno dei volontari che ha contattato la nostra redazione, ha tenuto a precisare che avrebbero provveduto loro se non fosse che non sono provvisti di decespugliatori ed attrezzi specifici per la pulizia.

La parola passa a questo punto alla Autorità Portuale.

